Nikad nije samo jedna strana kriva: Naša pevačica progovorila o javnom ratu Kije i Katarine, evo šta kaže!

Samo njih dve znaju šta se tu dešavalo, rekla je Sara!

Među brojnim pevačima koji su se danas, 25. novembra pojavili na pres konferenciji povodom najave njihovih nastupa tokom novogodišnjih praznika na crnogorskom primorju, bila je i pevačica Sara Jovanović.

Ona je na početku otkrila zbog čega se povukla s javne scene, i zbog čega je nije bilo neko vreme.

- Uhvatila sam sebe da sam počela sve da radim po automatizmu, a ne bi trebalo budući da je ovo kreativan posao. Zato mi je bila potrebna pauza. Čime god da se baviš ona je uvek dobrodošla - rekla je ona.

Takođe je pratila javne rasprave, pa se dotakla i aktuelni sukob Kije i Kaće Živković.

- Pratila sam javne skandale, ali nisam toliko duboko zalazila i ne znam šta je tu srž problema. Kija je odala? Kao da trenutno gledam neku seriju, ali nisam upućena. Tu je uvek 50-50, nikada nije samo jedna strana kriva. Ali samo njih dve znaju šta se tu dešavalo - rekla je Sara pred okupljenim medijima.

