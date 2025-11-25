OGROMNA ROZE MAŠNA NA VRHU! Zorannah pokazala jelku: Sve u roze boji, ukrasi u obliku ruže (FOTO)

Popularna influenserka Zorana Jovanović pokazala je svoju novogodišnju jelku. Na njoj dominirala je roze boja.

Zorana Jovanović okitila je jelku u svom domu, te se pohvalila umećem. Ukrasi su bili i u obliku ruža, a na vrhu jelke zablistala je ogromna mašna.

O neprijatnosti u avionu

Kako je Zorannah ispričala, od ulaska u avion je imala problema sa jednim čovekom koji će, kako ona tvrdi, kasnije i da joj uzme stvari.

- Let pun, do poslednjeg sedišta, treba da poleti u 10.45, poleteli smo u pola 12. Ja mrtva, bukvalno. Dolazim na sedište svoje, neki matori sedi do prozora, ne priča engleski. Moje sedište je do prolaza. Ja tu vadim stvari koje mi trebaju, dolazi devojka koja kaže: "Ja sam do prozora!" Matori se diže, ne može da se pomeri, pola sata traži kartu, ne može da nađe. Znači, haos, ljudi čekaju u avionu, a ja već nervozna do bola jer ne mogu ni ja da sednem - rekla je Zorana u svom vlogu, pa dodala:

- Stavim telefon na punjač i pokušavam da spavam. Matori ustaje da ide u wc, to traje, sve vreme zeva, neki zvuci, mljacka. Uglavnom, kako je ustajao, on je opalio moj kabl, izvukao iz utičnice i otišao. Ja ponovo zaspim i u nekom momentu se probudim, pogledam, nema mi punjača na podu, nema ga nigde. Matori mi drpio punjač. A on se raspada, dva metra, ceo je bio zeznut. Svakako sam morala da kupim novi - rekla je vidno iznervirana Zorana.

Autor: Nikola Žugić