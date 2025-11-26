Loto devojka u šik fazonu! Sve oči uprte u stajling Suzane Mančić (FOTO)

AKTUELNO

Suzana Mančić pojavila se večeras na jednom događaju u Beogradu.

Voditeljka Suzana Mančić je za ovu priliku obukla plavu satensku bluzu, zelene pantalone i skupu braon bundu. Suzana ističe da je srećna što i dalje važi za jednu od najstilizovanijih žena na domaćoj javnoj sceni.

- Ja sam srećna što važi za jednu od najstilizovanijih žena sa javne scene. To je valjda neki "X" faktor, činjenica je da vam još nisam dosadila. Nema tajne, sve se zna. Zna se da sam dobro raspoložena, da volim ljude, da volim medije, otvorena sam za svaki razgovor - rekla je Suzana na početku.

Smrt Ljiljane Jorgovanović ju je zatekla

- Ja se sa njom nisam lično poznavala, ali njeno ime je veliko i poznato, iznenadila me je vest da je tako rano i iznenadno otišla.

Suzana je otkrila šta najviše voli da sluša u kolima, a onda je spomenula i svoju muzičku karijeru koju nije nastavila.

- U kolima slušam Čolića "s kime spavaš, a koga sanjaš". Moja pesma se ne pušta na radio stanicama, odavno ne snimam, ali iza sebe imam lepe projekte. Ja sam bila rastrzana između svojih talenata i interesovanja. Ni za čim ne teba žaliti, imam lepu karijeru iza sebe, ali nikad nije kasno.

U braku sa grčkim biznismenom

Voditeljka je udata za grčkom biznismena Simeona Ocomokosa pa živi na relaciji Beograd-Atina.

Suzana otkriva kako funkcionišu njen suprug i ona, te dodaje da joj brak na daljinu upšte ne pada teško:

- Sa Simeonom sam tri godine u srećnom braku i ništa ne bih menjala. On je non-stop u poslu, oboje smo radoholičari i zbog toga moram da ga pratim i putujem više tamo nego što on dolazi u Beograd. Kao što sam vezana za Srbiju, on je za Grčku i mi se razumemo i dobro funksionišemo. On me je terao da se preselim kod njega još odavno, ali ne znam da li bih to mogla. Ovako smo navikli, a ako se desi da se javi potreba za nekim promenama, tako će i biti. U Srbiji sam napravila karijeru, tu su mi ćerke, porodica, prijatelji i poslovi, tako da mislim da ne bih bila spremna da odem i da mi sve to bude na distanci. Bez obzira na to što smo često razdvojeni, to ne utiče loše na naš odnos. Udata sam, a živim kao devojka! Volim tako da se našalim - kaže voditeljka.

Autor: Nikola Žugić

