PRIZNALA SAM, ALI... Rada Manojlović progovorila o novom dečku, a evo šta njen tata zaista misli o njenom partneru!

Iskrena do srži.

Pevačica Rada Manojlović gostovala je u emisiji "Amidži šou" kod Ognjena Amidžića, pa je odmah na početku progovorila o novom emotivnom partneru.

- Da li miriše na udaju - pitao je Ognjen.

- Taman sam htela malo da presečemo, da odvedemo priču u nekom dugom pravcu, ja prosto ne znam da se ponašam jer su gosti normalni, ja sad moram da se smirim - istakla je Rada.

Na pitanje da li joj u ljubavi cvetaju ruže, ona je zapavela.

- Priznala sam da imam dečka, ali moglo je da ostane nedorečeno - navela je pevačica.

- Da li se tati dopada momak ili mu se ne sviđa jer ne pije - pitao je Amidžić.

- Trebalo je da dođe u emisiju, ali bio je trezan. Tata je srećan kad sam ja srećna. Trudim se da budem normalna i da imam normalne odgovore - rekla je Rada.

