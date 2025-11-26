AKTUELNO

Sa pet godina sam shvatila da tu ne pripadam: Zorana Mićanović otvorila dušu o odrastanju i odnosu sa majkom, pa priznala: Njen partner me NIJE PRIHVATIO!

Naša pevačica Zorana Mićanović važi za jednu od onih koja će preuzeti titulu "kraljice bakšiša", a sada je gostujući u Amidžiju progovorila o odrastanju i detinjstvu!

Kako je Zorana Mićanović istakla, salon koji je otvorila je želja koju je ispunila svom ocu i svojoj mami, kojima je velika podrška, kao što su oni njoj bili na početku karijere.

- Promenila sam profesiju, otvorila sam salon...Znam, ali ne čačkam ništa oko klijenata, ja se samo pojavim šta treba da izreklamiram i to je to. Moj tata je bio bolestan tri godine, mi smo morali da zatvorimo sve, kada se oporavio, izrazio je želju da se ponovo otvori da radi sa majkom. Rekla sam mu da ću otvoriti i da ću im biti podrška, kao što su oni meni bili na početku karijere...Da, ja imam dve majke, jednu koja me je rodila, jednu koja me je odgajila - rekla je Zorana.

- Je l' istina da je tebe majka ostavila sa pet godina - pitao je Ognjen.

- Mi se nismo slagali, njen partner i ja i ja sam htela da pređem kod tate. Svako nek živi svoj život. U jednoj emisiji sam imala minus fazu kada sam rekla kakav je moj život, ali sam shvatila da iako nisam sa majkom, da sam srećno dete. Moj otac je meni sve i ja sam zahvalna što imam takvog oca...Nije hteo da me prihvati, nije želeo da ja živim sa majkom i non stop sam bila odbačena, ja sam kao dete od pet godina shvatila da ne pripadam tu. Ja mami sve opraštam, mora da je bila zaljubljena - rekla je pevačica.

