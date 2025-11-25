AKTUELNO

Bilo je mnogo laži sa njene strane, provokacije su trajale godinama... Kaća Živković otkrila DETALJE SVAĐE sa Kijom Kockar!

Nekada su bile nerazdvojne.

Kaća Živković gostovala je kod Ognjena Amidžića u emisiji "Amidži šou" i odmah je otkrila šta se dešava sa Kijom Kockar i koja je pozadina njihove brutalne svađe i prepucavanja po medijima.

- Šta je suštinski uzrok vaše svađe - pitao je Ognjen.

- To su neka estradna prijateljstva, bila sam pogođena, razočarana, provokacije su trajale godine dana i onda je kap prelila čašu. Mnogo je tu negativne nergije bilo, dosta laži sa njene strane, ali ne bih se vraćala, jer je bilo baš bolno za mene, bila sam toliko isprovocirana, nakupila sam se loše energije - rekla je Živkovićeva.

- Je l' ima šanse da se pomirite - pitao je Ognjen.

- Ostavljam ružnu prošlost iza sebe - zaključila je Katarina.

