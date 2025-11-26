AKTUELNO

Što ne smeš, bio je oženjen?! Ognjen presekao Radu Manojlović pitanjem, ona otkrila da li joj je dečko bio zauzet kad su se upoznali

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kako je Rada Manojlović, naša pevačica, otkrila da ima dečka, gostujući u Amidžiju morala je da prizna kako su se smuvali ili je morala da pojede "zalogaj iznenađenja".

U okviru rubrike "Jedi ili odgovaraj", prvo pitanje bilo je za Radu Manojlović, našu pevačicu.

- Opiši nam trenutak kada si se smuvala sa svojim sadašnjim dečkom, kako je to izgledalo - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zaboravila sam - rekla je Rada, te je odabrala zalogaj kako bi pojela, jer nije želela da otkrije.

- Rekla bih ti, ali ne smem - rekla je Rada.

- Što, bio je oženjen - pitao je Ognjen.

- Ne, ne, ja ništa zauzeto ne dira - rekla je Rada.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

