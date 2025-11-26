Što ne smeš, bio je oženjen?! Ognjen presekao Radu Manojlović pitanjem, ona otkrila da li joj je dečko bio zauzet kad su se upoznali

Kako je Rada Manojlović, naša pevačica, otkrila da ima dečka, gostujući u Amidžiju morala je da prizna kako su se smuvali ili je morala da pojede "zalogaj iznenađenja".

U okviru rubrike "Jedi ili odgovaraj", prvo pitanje bilo je za Radu Manojlović, našu pevačicu.

- Opiši nam trenutak kada si se smuvala sa svojim sadašnjim dečkom, kako je to izgledalo - glasilo je pitanje.

- Zaboravila sam - rekla je Rada, te je odabrala zalogaj kako bi pojela, jer nije želela da otkrije.

- Rekla bih ti, ali ne smem - rekla je Rada.

- Što, bio je oženjen - pitao je Ognjen.

- Ne, ne, ja ništa zauzeto ne dira - rekla je Rada.

Autor: Nikola Žugić