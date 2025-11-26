AKTUELNO

Domaći

BILO JE ISTINITO I PRAVO: Zorana Mićanović otkrila sve o vezi sa MC Stojanom, pa priznala zašto su se RASTALI!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Osim njega, nije imala poznate momke.

Zorana Mićanović gostovala je u emisiji "Amidži šou", te je odgovarala na veoma škakljiva pitanja.

- Bila si u vezi sa MC Stojanom, da li si se muvala sa još nekim sa estrade a da to javnost nije saznala - bilo je pitanje za nju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam se muvala, da jesam to bi se iskopalo, poruke uvek dođu do javnosti, sve se skrintuje, deli, a MC Stojan je neko koga sam ja predstavila javno, ako neko dođe ja ću ga predstaviti javno. Nikog sa estrade osim Stojana nisam imala - rekla je Zorana.

- Je l' to sa Stojanom bilo stvarno - pitao je voditelj.

- Niko ne veruje, ali ja kažem da je bilo sve istinito i pravo, ali nismo našli zajednički jezik, zato smo se rastali - rekla je pevačica.

Pošto nije konkretno odgovorila na pitanje Zorana je pojela čokoladu sa jajima morskog ježa.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Autor: R.L.

#Zorana Mićanović

POVEZANE VESTI

Domaći

NAJVEĆI PROBLEM JE BILA... Zorana Mićanović konačno otkrila razlog raskida sa Mc Stojanom, pa otkrila u kakvom su sad odnosu! (VIDEO)

Domaći

Neočekivano! Zorana Mićanović raskinula sa MC Stojanom pa mu komentarisala golišav snimak! (FOTO)

Svet

SKANDALČINA VEKA! POLICAJKA ORGIJALA SA ZATVORENICIMA I DONOSILA IM DROGU! Kamere sve snimale, procurile slike 'NA OVU FORU JE ODRADILI'

Domaći

Nisam imala osećaj da je 22 godine stariji: Zorana Mićanović priznala zašto su ona i MC Stojan raskinuli, pa otkrila detalje njihovog odnosa

Domaći

Ovo je istina: Sandra progovorila o odnosu sa MC Stojanom, priznala da li su u vezi pa otkrila kada će izbaciti nov album

Domaći

PRIZNALA?! Zorana Mićanović progovorila o odnosu sa sinom Bobana Rajovića: Pevačica otkrila da li su zajedno, pa spomenula i kolegu