BILO JE ISTINITO I PRAVO: Zorana Mićanović otkrila sve o vezi sa MC Stojanom, pa priznala zašto su se RASTALI!

Osim njega, nije imala poznate momke.
Zorana Mićanović gostovala je u emisiji "Amidži šou", te je odgovarala na veoma škakljiva pitanja.
- Bila si u vezi sa MC Stojanom, da li si se muvala sa još nekim sa estrade a da to javnost nije saznala - bilo je pitanje za nju.
- Nisam se muvala, da jesam to bi se iskopalo, poruke uvek dođu do javnosti, sve se skrintuje, deli, a MC Stojan je neko koga sam ja predstavila javno, ako neko dođe ja ću ga predstaviti javno. Nikog sa estrade osim Stojana nisam imala - rekla je Zorana.
- Je l' to sa Stojanom bilo stvarno - pitao je voditelj.
- Niko ne veruje, ali ja kažem da je bilo sve istinito i pravo, ali nismo našli zajednički jezik, zato smo se rastali - rekla je pevačica.
Pošto nije konkretno odgovorila na pitanje Zorana je pojela čokoladu sa jajima morskog ježa.
Autor: R.L.