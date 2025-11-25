AKTUELNO

Domaći

Ko u ovo veruje?! Katarina otkrila da Kija nikog s jave scene nije ogovarala kad su bile nasamo, ŠOK!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, TV Pink Printscreen ||

Danima unazad, pevačica Katarina Živković vodi medijski rat sa pobednicom "Zadruge 1", Kijom Kockar, te je sada otkrila nove detalje!

Pobednica prve sezone rijalitija "Zadruga", Kija Kockar i naša pevačica Katarina Živković nedeljama unazad vode medijski rat nakon pucanja prijateljstva, a sada je Katarina, gostujući u Amidžiju, progovorila o detaljima.

Njih dve su, podsetimo, zajedno slavile bitne datume poput rođendana, praznika, putovale su i poveravale se jedna drugoj. Tikva je pukla neposredno pred promociju Živkovićkinog albuma, na kom je okupila pola estrade, a od Kockarove tada nije bilo ni traga ni glasa, iako se očekivao njen dolazak.

Foto: TV Pink Printscreen

- Otkrij nam ime poznate osobe koju je Kija Kockar ogovarala kada ste bile same - pročitao je Ognjen.

- Ne, uglavnom je pričala o receptima za kolače i ručkove - rekla je Katarina.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: pink.rs

#Drama

#Kija Kockar

#Svađa

#kija kockar i kaca zivkovic

#kija kockar i katarina zivkovic

#kija kockar i katarina živković

#kija kockar i kaća živković

#pevačica

#pobednica Zadruge 1

POVEZANE VESTI

Domaći

Nećemo mangulice, tražimo dobre ribe: Ivana Šopić potkačila Kiju Kockar u jeku skandala sa Katarinom Živković, stala na stranu pevačice (FOTO)

Domaći

KIJA OBJAVILA BLOK LISTU: Oglasila se u jeku skandala sa Kaćom Živković, na spisku bila samo OVA TRI IMENA, a onda dodala i bivšu drugaricu (FOTO)

Domaći

KIJA REŠILA DA PROGOVORI! Nakon prekida pristeljstva sa Katarinom Živković otkrila sve o NJENOM PARTNERU, pa priznala zbog čega više nisu u dobrim odn

Domaći

Proslavljala je krsnu slavu sa mnom i suprugom, ne s porodicom: Karambol na estradi! Sve bukti između Kije i Kaće, pevačica urnisala pobednicu Zadruge

Domaći

Zbog ovoga se gorko kraje! Bolna ispovest Kaće Živković: Dotakla sam dno i znala da gore od ovoga ne može

Domaći

NISAM VEROVALA DA ĆE MI IKADA ZNAČITI PODRŠKA KOLEGINICE: Katarina Živković posle sukoba sa Kijom dobija vetar u leđa sa svih strana: Svi oni znaju...