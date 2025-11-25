Ko u ovo veruje?! Katarina otkrila da Kija nikog s jave scene nije ogovarala kad su bile nasamo, ŠOK!

Danima unazad, pevačica Katarina Živković vodi medijski rat sa pobednicom "Zadruge 1", Kijom Kockar, te je sada otkrila nove detalje!
Pobednica prve sezone rijalitija "Zadruga", Kija Kockar i naša pevačica Katarina Živković nedeljama unazad vode medijski rat nakon pucanja prijateljstva, a sada je Katarina, gostujući u Amidžiju, progovorila o detaljima.
Njih dve su, podsetimo, zajedno slavile bitne datume poput rođendana, praznika, putovale su i poveravale se jedna drugoj. Tikva je pukla neposredno pred promociju Živkovićkinog albuma, na kom je okupila pola estrade, a od Kockarove tada nije bilo ni traga ni glasa, iako se očekivao njen dolazak.
- Otkrij nam ime poznate osobe koju je Kija Kockar ogovarala kada ste bile same - pročitao je Ognjen.
- Ne, uglavnom je pričala o receptima za kolače i ručkove - rekla je Katarina.
Autor: pink.rs
