Dala mi je nulu i rekla je da sam... Katarina Živković otkrila koja koleginica ju je sabotirala na Grandovom festivalu

Katarina Živković, naša pevačica, odgovarala je u Amidžiju na pitanja korisnika s društvene mreže instagram.

Naša pevačica, Katarina Živković, nije želela da priča na temu svoje sestre.

- Da li je tačno da si sa sestrom prekinula kontakt jer ti je u saradnji sa nekim pretila - glasilo je pitanje.

- Već sam o tome pričala - rekla je Katarina.

- Znamo se odmalena, fascinantno je kakav život imaš - rekla je Rada.

- Da li si spremna da konačno otkriješ ko je koleginica koja ti je na Grandovom festivalu dala nula poena i sabotirala te je tada - glasilo je pitanje.

- Dala mi je nulu uz komentar da sam premršava. Neda Ukraden mi je dala nulu jer sam premršava - rekla je Katarina.

- U kakvim si odnosima sa Tamarom Đuriće i da li ste se pomirile - glasilo je pitanje, a Katarina je prećutala.

Autor: Nikola Žugić