O tome je pričao Popović, a ako sam... Rada Manojlović konačno otkrila da li je ona otplatila dug Milana Stankovića

Naša pevačica Rada Manojlović, gostujući u Amidžiju, otkrila je da li je tačno da je ona otplatila dug Milana Stankovića, našeg pevača, prema Grandu.

Kako je istakla Rada Manojlović, naša pevačica, nije želela da detaljiše na temu raskida ugovora Milana Stankovića i Saše Popovića.

- Da li je tačno da si ti otplatila dug Milana Stankovića prema Grandu - glasilo je pitanje.

- O tome je pričao Saša Popović, ne ja, ako sam ćutala 15 godina, mogu i sada - rekla je Rada.

- U koliko bi danas bila u nekom žiriju, da li bi ti savetovala mlade devojke da promene zube, kao što je tebe Snežana Đurišić - glasilo je pitanje.

- Bih, jer sam mnogo lepša i mnogo znače - rekla je pevačica.

Podsetimo, pokojni Saša Popović, tokom svog života, govorio je na temu Milanovog raskida Ugovora s Grand produkcijom.

- Jedno pre podne je zakazao sastanak i došao kod mene u kancelariju. Rekao mi je: ‘Direktore, ja neću više da budem u ‘Grandu’, hoću da raskinem ugovor.’ Pokušao sam da ga uverim da greši, ali je insistirao na raskidu. Rekao sam mu da ne može tek tako i da ugovor može da se raskine po klauzuli da plati, i to je to. Na svakih šest meseci je uplaćivao 10.000 evra, i to nije on uplaćivao nego Rada Manojlović. Regulisano je tada jer je ona platila 50.000 evra za njega. Tada je raskinuo ugovor i krenuo svojim putem. Ni dan-danas mi nije jasno zašto je to uradio. Nikad mi to nije obrazložio. Nikad nije došao i rekao: direktore, ja neću da budem zbog toga i toga - pričao je za "Kurir".

Autor: Nikola Žugić