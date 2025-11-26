POGLEDALA ME JE I REKLA DA SE RAZVODIMO! Petar Mitić i Ivana Pavković progovorili o problemima u braku!

Oni su roditelji tri dečaka.

Pevači Ivana Pavković i Petar Mitić važe za jedan od najskladnijih parova na estradi. Oni su roditelji tri dečaka, a Petar priznaje da bi voleo da dobiju i devojčicu.

- Bolna mi je tema, jer vidim da su ženska deca više vezana za očeve. Naši sinovi su samo: ‘Mama, mama, mama’. Polazim od sebe, majka mi je bila na prvom mestu u odrastanju. Čak i ‘kradem’ sinove da se mazim sa njima kad Ivana nije tu. Što se mene tiče, spreman sam za još jedno dete, ali Ivanu ćemo da pitamo. Neka su živi i zdravi, svi nam pomažu, imam divnu svekrvu, a pomaže nam i jedna žena koju smo zavoleli kao da nam je rod. Deca su opuštena s njom i ne brinemo kada ih ona čuva. Razgovor sa njom je bio vrlo detaljan, bili smo skeptični, ali se nijednog trenutka ne kajemo. Dobro je da, čim mi uđemo u stan, njih Gaga više ne interesuje - naveo je pevač.

On je istakao da se čisto spekulisalo da imaju problema u braku, ali da to na sreću nije istina.

- Jeste odjeknula vest da se Ivana i ja razvodimo, a jako je zanimljivo da je Ivanu zvala novinarka. Nas dvoje smo u tom momentu bili u krevetu, mazili smo se, češkali, pričali i Ivana me je zbunjeno pogledala i rekla: "Mi se razvodimo" - prisetio se Petar nedavno.

Autor: R.L.