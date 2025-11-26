AKTUELNO

POGLEDALA ME JE I REKLA DA SE RAZVODIMO! Petar Mitić i Ivana Pavković progovorili o problemima u braku!

Izvor: Alo/Pink.rs

Oni su roditelji tri dečaka.

Pevači Ivana Pavković i Petar Mitić važe za jedan od najskladnijih parova na estradi. Oni su roditelji tri dečaka, a Petar priznaje da bi voleo da dobiju i devojčicu.

- Bolna mi je tema, jer vidim da su ženska deca više vezana za očeve. Naši sinovi su samo: ‘Mama, mama, mama’. Polazim od sebe, majka mi je bila na prvom mestu u odrastanju. Čak i ‘kradem’ sinove da se mazim sa njima kad Ivana nije tu. Što se mene tiče, spreman sam za još jedno dete, ali Ivanu ćemo da pitamo. Neka su živi i zdravi, svi nam pomažu, imam divnu svekrvu, a pomaže nam i jedna žena koju smo zavoleli kao da nam je rod. Deca su opuštena s njom i ne brinemo kada ih ona čuva. Razgovor sa njom je bio vrlo detaljan, bili smo skeptični, ali se nijednog trenutka ne kajemo. Dobro je da, čim mi uđemo u stan, njih Gaga više ne interesuje - naveo je pevač.

On je istakao da se čisto spekulisalo da imaju problema u braku, ali da to na sreću nije istina.

Što ne smeš, bio je oženjen?! Ognjen presekao Radu Manojlović pitanjem, ona otkrila da li joj je dečko bio zauzet kad su se upoznali

- Jeste odjeknula vest da se Ivana i ja razvodimo, a jako je zanimljivo da je Ivanu zvala novinarka. Nas dvoje smo u tom momentu bili u krevetu, mazili smo se, češkali, pričali i Ivana me je zbunjeno pogledala i rekla: "Mi se razvodimo" - prisetio se Petar nedavno.

