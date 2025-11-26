Stvarno misliš da neko ima toliko delova KOLIKO JA MOGU DA SLUPAM: Darko Lazić se našalio na račun svojih BROJNIH SAOBRAĆAJKI!

Na sve gleda pozitivno.

Naš pevač Darko Lazić poznat je kako po svom sjajnom glasu i velikim hitovima, tako i po burnom načinu života.

Darko nikad nije krio koliko voli žene i brzu vožnju, a iako se u ljubavi smirio pored supruge Katarine Lazić, kada je vožnja u pitanju situacija je malo komplikovanija.

On je nedavno doživeo još jednu saobraćajnu nezgodu u nizu, na sreću, bez većih posledica, a sada se i našalio na tu temu.

- Saobraćajna nezgoda je ružna stvar koja se desila. Naravno nije dobro, idemo dalje, živi samo, zdravi smo. Snimio sam reklamu za auto delove. "Stvarno misliš da neko ima toliko delova koliko ja mogu da slupam" - rekao je nedavno Darko.

Autor: R.L.