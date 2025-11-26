PREVRŠILO JE MERU! Nakon što je Tijana Dapčević PROZVALA Karleušu, Jelena joj brutalno uzvratila: Jedva znam ko je ova osoba!

Dosta joj je svega.

Jelena Karleuša često je u medijima kao napadnuta strana od svojih kolega i koleginica. Pevači obožavaju da komentarišu Jelenin lik i delo, i Karleuša im često "izlazi u susret", ali deluje da je sada i kod nje prevršena mera.

Ona je sada odgovorila na prozivke Tijane Dapčević, koja je izjavila da se više ne druže, te je rešila da joj zapuši usta.

- Iskreno, ja jedva da znam ko je ova osoba… a kamoli da sam se sa njom družila. Razumem da se moje ime koristi da bi se dobio naslov u novinama, ali prevršilo je meru - rekla je Jelena.

Podsetimo, Tijana je izjavila da se nekad družila sa Jelenom, ali da to više nije slučaj jer se ona promenila.

- Ona je neko ko je nekom trenutku izmislio šoubiznis, neko ko je mogao da bude - ćao, ali sada više ne može. A zašto? Zato što to više nije Jelena koju ja poznajem. Odavno to više nije Jelena koju ja poznajem i imala sam priliku da se družim s njom pre mnogo godina i mnogo sam je volela. Pazi, mnogo sam je volela, ali, mislim da se doktor Džekil i Mister Hajd desio, nemam emociju, zaista nemam emociju prema njoj - izjavila je Tijana Dapčević za jedan medij.

Autor: R.L.