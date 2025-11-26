AKTUELNO

OD CIFRE ĆE VAM SE ZAVRTETI U GLAVI! Desingerica vozi automobil vredan kao četiri stana u Beogradu, svi se pitaju da li je njegov!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Luksuz je njegovo srednje ime.

Treper Dragomir Despić Desingerica ne krije da su automobili njegova velika strast, pa je tako nedavno pokazao koliko uživa u jednom luksuznom četvorotočkašu.

On je na snimanje Pinkovih zvezda došao u automobilu marke "mercedes", modela G63 Brabus Rocket 900, čija cena dostiže vrtoglavih 650.000 evra. Brabus je specijalizovan za ekstremne performanse, luksuzne detalje i agresivan dizajn, a njihova Rocket 900 edicija predstavlja vrhunac onoga što ovaj tjuner nudi.

Ono što se svi pitaju jeste da li je ovaj mercedes u njegovom vlasništvu, s obzirom na to da su se pojavile glasine kako Desingerica ove luksuzne automobile iznajmljuje samo da bi zadovoljio svoje fantazije.

On do sada nije govorio o svom voznom parku, ali jedno je sigurno, kada treper provoza ovaj mercedes ulicama Beograda, nema ko se neće okrenuti.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

