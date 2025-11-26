OD CIFRE ĆE VAM SE ZAVRTETI U GLAVI! Desingerica vozi automobil vredan kao četiri stana u Beogradu, svi se pitaju da li je njegov!

Luksuz je njegovo srednje ime.
Treper Dragomir Despić Desingerica ne krije da su automobili njegova velika strast, pa je tako nedavno pokazao koliko uživa u jednom luksuznom četvorotočkašu.
On je na snimanje Pinkovih zvezda došao u automobilu marke "mercedes", modela G63 Brabus Rocket 900, čija cena dostiže vrtoglavih 650.000 evra. Brabus je specijalizovan za ekstremne performanse, luksuzne detalje i agresivan dizajn, a njihova Rocket 900 edicija predstavlja vrhunac onoga što ovaj tjuner nudi.
Ono što se svi pitaju jeste da li je ovaj mercedes u njegovom vlasništvu, s obzirom na to da su se pojavile glasine kako Desingerica ove luksuzne automobile iznajmljuje samo da bi zadovoljio svoje fantazije.
On do sada nije govorio o svom voznom parku, ali jedno je sigurno, kada treper provoza ovaj mercedes ulicama Beograda, nema ko se neće okrenuti.
Autor: R.L.