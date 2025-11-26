AKTUELNO

Domaći

Ako krenemo sa estetskim korekcijama, EKRAN ĆE NAM BITI MALI: Rada Manojlović žestoko odbrusila dušebrižnicima koji je savetuju da IDE POD NOŽ!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neće da se menja!

Pevačica Rada Manojlović ponovo je srećna u ljubavi, ali je pred ekipom emisije "Premijera" otkrila da o svadbi još ne razmišlja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nećemo se tome nadati u skorije vreme - rekla je ona.

Nedavno je kupila i svoju prvu nekretninu, ali Rada ističe da joj to ne znači mnogo.

- Ne smatram da je to neki uspeh, jeste bitno malo se obezbediti u slučaju da se nešto desi, pa da prodaš jednog dana, ali meni zidovi ništa ne znače, ovde mi je sve što mi treba - rekla je pevačica.

Ona je potom istakla da je veliki protivnih estetskih korekcija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Malo sam se bucnula, ja znam svoje mane. Kome god sam se požalila rekli su mi: "Što ne staviš malo filera u bradu", zar nije lakše reći nešto zdravo, počni da treniraš, izbaci ovo ili ono iz hrane, podnesi neku žrtvu. Ako krenemo tako dodaj ovde, nabudži ovde, da sakriješ jedan nedostatak, dodaj nešto drugo, pa glave će nam biti ovolike, ekran će biti mali - istakla je Manojlovićeva.

Autor: R.L.

#Radmila Rada Manojlović

POVEZANE VESTI

Zadruga

Uzeće ga pod svoje: Bora ide na Dušičin režim, rešio da se transformiše! (VIDEO)

Domaći

Cakana progovorila o estetskim korekcijama, pa potkačila Suzanu Mančić: Ona šta god da radi...

Domaći

SA STEFANOM NEĆU IMATI KONTAKT AKO JE... Matora najavila prekid prijateljstva sa Karićem, neće mu biti dobro nakon ovih reči (VIDEO)

Domaći

NE ŽELIM PRIRODNO DA STARIM! Jami progovorila o lošim estetskim korekcijama: Ja sam ŽRTVENO JAGNJE!

Zadruga

Pobeći će glavom bez obzira: Miljana sigurna da Đukića više ne zanima preljubnica Teodora jer ne želi da se zamera Bebici! (VIDEO)

Domaći

NAŠA PEVAČICA IZVADILA REBRA DA BI IMALA UŽI STRUK? Prva se podvrgnula estetskim korekcijama, a danas izgleda kao milion dolara