I HANU GLEDAM DA OTKAČIM! Nataša Bekvalac brutalno iskrena, otkrila u čemu joj ćerka ODMAŽE!

Kao i uvek bez dlake na jeziku.

Naše muzičke zvezde mesecima unapred dogovorili su nastupe za Novu godinu, a jedna od njih je i Nataša Bekvalac.

Ona je pred kamerama emisije "Premijera" otkrila da će na novogodišnji nastup voditi ćerku Hanu, ali da joj se to nimalo ne dopada.

- Hana je u tom periodu na jednoj vrsti raspusta, i ona je izrazila želju da ide sa mnom, Katju ne bih izlagala takvim naporma, pa će ona biti sa mojima u Novom Sadu, i Hanu gledam da otkačim, jer volim kad sam u poslu da budem fokusirana na posao, a kad je dete tu sigurno neću moći da budem fokusirana samo na posao, tako da mi ona tu prilično odmaže - rekla je Nataša.

