KO JE ON DA BIH JA OTIŠAO KOD NJEGA?! Đani se pojavio na nastupu Darka Lazića, pa otkrio sve o NJIHOVOJ SVAĐI!

Ovim je sve isterano na čistac.

Ekipa emisije "Premijera" uhvatila je pevača Radišu Trajkovića Đanija u izlasku i to na nastupu Darka Lazića.

- Retko kad izlazim, danas smo tu jer Darka nisam video dugo, tako da smo ja i moj drug bez žena došli sami - rekao je Đani i dodao da i kod njega na nastupe dolaze kolege:

- Kad pevam u Beogradu dođu moje kolege, sednemo da se ispoštujemo. Tako bi trebalo da bude, da je pravila u životu, da se lepo družimo, da jedni druge ispoštujemo. Mi muškarci smo drugačiji. Sve je neka sujeta, kao ja sam veća zvezda, ko je on da bih ja otišao kod njega, meni je to malo suludo.

Nedavno se spekulisalo da Đani nije u dobrim odnosima sa Darkom Lazićem, što je on ovim potupkom i demantovao.

- Ja i Darko smo uvek bili u dobrim odnosima, ali naš narod uvek voli da lupa gluposti, ja sam sa Daretom kao retko sa kim - zaključio je on.

Komentar je na sve imao i Lazić.

- Ne znam odakle ta priča, to je bila neka njegova neslana šala, mi se nikad nismo posvađali, ja njega gledam kao ćaleta, svima nam je bio uzor kad smo bili mlađi. Nikad se nismo svađali niti ćemo se svađati - rekao je Darko.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.