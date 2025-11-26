U jeku drame sa Kaćom Živković, Kija Kockar HOSPITALIZOVANA! Oglasila se iz BOLNIČKE POSTELJE!

Svi su se zabrinuli.

Kija Kockar i Katarina Živković godinama su bile nerazdvojne prijateljice, jedne od retkih na estradnom nebu Srbije, ali i to se završilo.

Njihovo prijateljstvo se urušilo kao kula od karata, a onda je počeo da isplivava prljav veš. Kaća je sinoć gostovala u emisiji "Amidži šou" i otkrila sve detalje njihove svađe.

- To su neka estradna prijateljstva, bila sam pogođena, razočarana, provokacije su trajale godine dana i onda je kap prelila čašu. Mnogo je tu negativne nergije bilo, dosta laži sa njene strane, ali ne bih se vraćala, jer je bilo baš bolno za mene, bila sam toliko isprovocirana, nakupila sam se loše energije - rekla je Živkovićeva.

Rano jutros Kija se oglasila iz bolničke postelje. Ona je na svom Instagramu podelila fotografiju na kojoj se vidi da ima braunilu u veni, što znači da vrši ispitivanja ili da prima infuziju. Šta joj se desilo ostaje da saznamo, a mi joj želimo brz oporavak.

Autor: R.L.