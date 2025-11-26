AKTUELNO

PREMINUO ALBANSKI SAKIS RUVAS! Njegovom pesmom je Selma Bajrami RAZBESNELA celu Srbiju!

Imao je 40 godina.

Poznati albanski pevač Špat Kasapi, preminuo u 40. godini života usled srčanog udara.

Špat je Albanac iz Tetova, živeo je na relaciji Severna Makedonija-Albanija, između ostalog i Kosovo i Metohija. Mnogi su ga nazivali i albanskim Sakisom Ruvasom

Ono što je interesantno jeste da je upravo njegovom pesmom "Valle Kosovare" Selma Bajrami razbesnela Srbe 2023. godine. Ona je tada pevala ovu pesmu i pokazivala dvoglavog orla (koji mnogi tumače kao simbol velike Albanije).

