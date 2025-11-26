AKTUELNO

UNUKE NE VOLE MESO: Vesna Zmijanac progovorila o ćerkama Relje i Nikolije, ovo jelo im redovno sprema!

Obožava da provodi vreme sa njima.

Nikolija Jovanović i Relja Popović ne vole da eksponiraju svoje ćerke u javnosti, a i njihova baka Vesna Zmijanac izbegava da priča o njima.

Ipak, sada je napravila izuzetak, te je otkrila koja jela im sprema najčešće, a šta ne vole da jedu.

- Unuke ne vole meso, ali obožavaju sve ostalo što im spremim. Zato često spremam boraniju, sataraš, posne sarme i punjene paprike... I sve to povrće je iz moje bašte! Reu sada učim da kuva, zajedno spremamo neka jela. Podseća na mene, nemirna je, mali zvrk, puna je energije... Mnogo volim unuke - izjavila je Vesna nedavno.

