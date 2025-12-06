GDE DA STAVIM 22 CENTIMETRA? Jovana Jeremić progovorila o najintimnijim detaljima porođaja: PREUSKA SAM!

Retko koja žena bi se usudila da priča o ovoj temi.

Voditeljka Jovana Jeremić poznata je po svom britkom jeziku, ali i po tome da o svojoj intimi priča bez zadrške.

Ovoga puta je, gostujući u jednoj emisiji, otkrila detalje svoje konstitucije, pa je pričala i o porođaju.

- Šta je to 22, gde ja to da stavim, ja sam mala žena - rekla je Jeremićka aludirajući na veličinu muškog polnog organa.

Nakon toga voditeljka je pričala o porođaju.

- Nisam se porodila dole, nije moglo da izađe jer sam preuska. Moj ginekolog mene obožava, kad je krenuo da me porađa, on je rekao: Ja ovo nikad nisam video. Video sam sportistkinje koje su ekstremno uske, ali ovo ovakvo nisam video, ovo je remek delo. Ovde dole izaći neće, mi tebe moramo da sečemo. Ne može da izađe, takva konstitucija p*čić na eksić - rekla je Jovana.

