UVEK SAM SE DAVALA SVIMA! Sneki Babić jednom rečenicom ZAKUCALA TAČNO U METU, evo šta je imala da poruči mladima!

U šestoj deceniji izgleda kao avion.

Snežana Babić Sneki ima 57. godina, ali energijom i izgledom ne mogu da joj pariraju ni duplo mlađe koliginice.

Ona je otkrila nedavno da su za nju godine samo broj.

- Zbilja ne razmišljam o godinama, godine su za mene broj. Što se tiče statusnog simbola imaju značenje - rekla je Sneki, a potom otkrila da li je sebi na prvom mestu:

- Nikada. Imam ljude koji su mi važniji od mene. Uvek sam se davala svima. Vidim da je to popularno da budeš sebi na prvom mestu. U sistemu lanca, ako daješ, uvek ti se vraća pozitivna energija - istakla je pevačica u jednom intervjuu.

Autor: R.L.