NA OVOME SE NEĆE ZAVRŠITI! Kija Kockar besna kao ris nakon Kaćinog gostovanja kod Amidžića, brutalno odgovorila: Nisam zaboravila laži i niske udarce!

Progovorila i o svom zdravstvenom stanju.

Katarina Živković je sinoć gostovala u emisiji "Amidži šou", te je tom prilikom veoma šturo odgovarala na pitanja o Kiji Kockar, sa kojom je nedavno prekinula dugogodišnje prijateljstvo.

Između ostalog, Živkovićeva je rekla da je bilo mnogo laži sa Kijine strane, ali da sada sve to ostavlja iza sebe, a onda se na Instagramu oglasila i Kockareva.

- Kao prvo, ja nemam nikakvu javnu dramu, drugi je imaju i nije im svejedno. Kada govoriš istinu, kao ja, ne moraš svaki put da je ponavljaš, a kada govoriš laž, moraš, da bi zapamtio sve što si slagao - napisala je Kija, a potom dodala:

- Samo da se niko ne prevari da sam zaboravila niske udarce, kao na primer to da nemam porodicu, znamo svi na šta je ona mislila, kao i na sve izrečene laži. Na ovome se sigurno neće završiti, a tri tačke sam stavila samo zato što imam pametnija posla - bila je ljuta i izričita Kija.

Ona je potom objasnila da uskoro odlazi na operaciju i da je zbog toga bila u bolnici kako bi odradila dodatne analize.

- Za nedelju dana imam jednu proceduru, odnosno operaciju. Ovo je nešto što sam pažljivo isplanirala pre nekoliko meseci sa svojom doktorkom - otkrila je ona.

Autor: R.L.