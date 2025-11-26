AKTUELNO

Nekad su najzlobniji ljudi oni koji IDU NEDELJOM U CRKVU: Anastasija Ražnatović šokirala sve, naučila da razlikuje dobro od lošeg!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Ne živi u zabludi.

Iako veoma mlada, pevačica Anastasija Ražnatović se trudi da svojim primerom pokaže kako se treba ponašati i kako treba razmišljati.

NA OVOME SE NEĆE ZAVRŠITI! Kija Kockar besna kao ris nakon Kaćinog gostovanja kod Amidžića, brutalno odgovorila: Nisam zaboravila laži i niske udarce!

Foto: TV Pink Printscreen

Ona često na svom Instagram profilu deli citate i misli, koje mnoge nateraju da "mućnu glavom", a ovoga puta je podelila jedan takav o predrasudama.

- Nekada su najfiniji ljudi koje sretneš oni koji puše i piju, a nekada su najzlobniji oni ljudi koji idu u crkvu nedeljom - pisalo je na fotografiji koju je pevačica objavila.

Podsetimo, Ražnatovićka već godinama uživa u skladnoj ljubavi sa Nemanjom Gudeljom, fudbalerom, a zajednički život započeli su daleko od Srbije.

Foto: Instagram.com

Autor: R.L.

#Anastasija Ražnatović

