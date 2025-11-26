NIKADA NEĆU ZABORAVITI DAN KADA SMO... Milica Dabović objavila poruku svog dečka, ovoga će se sećati do kraja života!

Ponovo je srećna u ljubavi.

Našoj bivšoj košarkašici Milici Dabović sreća se ponovo osmehnula, kada je upoznala svog sadašnjeg partnera Milana, koji joj je očigledno nadoknadio svu ljubav koja joj je do sad izmicala.

Ona ne krije koliko je srećna i zaljubljena, a sada je na svom Instagramu objavila Milanovu poruku u kojoj joj je on uputio najnežnije reči, sećajući se njihovog prvog susreta.

- Nikada neću zaboraviti onaj dan, kad smo se dogovorili da se vidimo po prvi put. Ja stigao nervozan, a ti stigla prelepa - piše u njegovoj poruci.

Inače, Milica je nedavno pazarila plac nedaleko od Beograda i trenutno gradi svoju kuću iz snova.

Autor: R.L.