NIKADA NEĆU ZABORAVITI DAN KADA SMO... Milica Dabović objavila poruku svog dečka, ovoga će se sećati do kraja života!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Ponovo je srećna u ljubavi.

Našoj bivšoj košarkašici Milici Dabović sreća se ponovo osmehnula, kada je upoznala svog sadašnjeg partnera Milana, koji joj je očigledno nadoknadio svu ljubav koja joj je do sad izmicala.

Foto: Instagram.com

Ona ne krije koliko je srećna i zaljubljena, a sada je na svom Instagramu objavila Milanovu poruku u kojoj joj je on uputio najnežnije reči, sećajući se njihovog prvog susreta.

- Nikada neću zaboraviti onaj dan, kad smo se dogovorili da se vidimo po prvi put. Ja stigao nervozan, a ti stigla prelepa - piše u njegovoj poruci.

Foto: Instagram.com/stefanovamama13

Inače, Milica je nedavno pazarila plac nedaleko od Beograda i trenutno gradi svoju kuću iz snova.

