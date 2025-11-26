Domaći sir, kajmak, ajvar... Ana Ivanović izašla na gozbu sa porodicom, a na stolu sve sami SRPSKI SPECIJALITETI! (FOTO)

Domaćinski!

Naša proslavljena teniserka Ana Ivanović nikada nije krila koliki je zaljubljenih u Srbiju, naš narod, običaje, ali i kuhinju.

Otkako se razvela od nemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera, Ana mnogo više vremena provodi u našoj prestonici i to sa svojom porodicom.

Sada je upravo sa svojim najmilijima izašla na ručak, te je pokazala čime su se sve poslužili. Na stolu su bili pravi srpski specijaliteti - ajvar, kajmak, domaći sir, hleb, paprike u pavlaci, paradajz... Mnogim pratiocima je krenula voda na usta od ovog prizora, pa su je pohvalili u komentarima.

Podsetimo, Ana je počela da ulaže u privatan biznis u Srbiji, gde uskoro i planira da se preseli zastalno, kako bi bila bliže svojoj porodici i prijateljima.

Autor: R.L.