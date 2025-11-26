ZAKAZUJE OPERACIJU! Kija objavila razultate analiza, pa još jednom potkačila Kaću Živković: IZMIŠLJAJU LAŽI IZ NEMOĆI!

Ćutala je godinu dana o ovoj temi.

Kristina Kija Kockar zabrinula je mnoge kada je jutros objavila fotografiju iz bolnice, na kojoj se videlo da radi određene analize. Ona se oglasila na svom Instagramu i otkrila da je radila pretrage pred operaciju, koja će joj uskoro biti zakazana.

- Upravo mi je stigao mejl sa rezultatima svih trideset i više analiza od jutros. Hvala Bogu, sve je u redu i možemo da zakažemo operaciju - napisala je Kija.

Potom se osvrnula i na nemilu situaciju sa Kaćom Živković, i njihovo javno prepucavanje koje traje već nedeljama.

- Naravno da mi nije svejedno što sam morala da ćutim o nekim privatnim stvarima, dok se javno udara na mene kao na ženu, i to od strane žene, dok se izmišljaju laži iz nemoći. Nisam se prva oglasila o temi prekida prijateljstva od pre više od godinu dana, već druga, ali sa istinom koja je baš, baš zasmetala, ali to nije moj problem - poručila je Kockareva.

Autor: R.L.