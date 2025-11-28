OD CRNOGORCA SE RAZVELA POSLE MESEC DANA! Ivana Korab sad otvorila dušu o drugom suprugu kojeg krije od javnosti: Evo zbog čega se udala za njega

Manekenka Ivana Korab godinama je u srećnom braku sa suprugom kojeg ne želi da javno eksponira i sa kojim ima dvoje dece, a sada je progovorila o njihovom odnosu.

Naime, Ivana je istakla da je kraj sadašnjeg partnera pronašla sreću i istakla da nikada nije želela da ide ispod svojih kriterijuma kada su emotivne veze u pitanju.

- Meni su drugarice govorile da snizim kriterijume, da preterujem, ali ta neka moja intuicija, koja ide sa godinama i koju nemamo sa 20 mi je govorila "neću" dok taj moj minimum nije zadovoljen. Suprug mi je danas rekao: "Pa ti nisi samo lepa žena, ti si super žena" i zato sam udata za njega. Nisam htela da nađem kompromis dok nisam našla muškarca kojem moje prisustvo ne smeta - ispričala je u jednoj emisiji.

Prvi brak od mesec dana

Inače, Ivana je pre nekoliko godina bila udata za Crnogorca, sa kojim joj je brak trajao svega mesec dana, a o čemu je otvoreno pričala.

- Pa svaki detalj je bio osmišljen koji sam ja osmislila, a njegova porodica je gledala da uništi. Brak nije trajao ni mesec dana. To je bilo... Uf, ne, još kraće. Zato što... Uf, ajde, nema veze. Zato što sam ja od njega doživela stvari gde on ne odlučuje u svom životu, nego njegovi roditelji. Ja kao neka jaka ličnost ne mogu da imam pored sebe muškarca gde će meni njegovi roditelji da pričaju šta ću ja da radim. Ne može on da mi priča šta ću ja da radim, nego da se dogovaramo - rekla je ona jednom prilikom.

Autor: M.K.