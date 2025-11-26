TETOVAŽA NA NEZGODNOM MESTU MAMI UZDAHE: Džehva ne prestaje da provocira, muškarcima nije dobro zbog ovog prizora! (FOTO)

Poznata pevačica Teodora Džehverović podelila je na društvenim mrežama svoje nove fotke. Na slikama je vidimo u dekoltiranom izdanju, dok je u prvom planu njena tetovaža između grudi.
Teodora je poznata po provokativnim izdanjima, a od istih, po svemu sudeći, nikako ne odustaje.
Na Instagramu su sad osvanule njene fotke o kojima se i te kako priča, dok je pevačica zavodljivo pozirala tokom slikanja selfija, te je provirila i pomenuta tetovaža.
Zapala Viktoru Živojinoviću za oko
Teodora je, inače, pozirala nedavno u izazovnom crnom korsetu, koji je istakao njene obline, te širokim pantalonama.
Na parkingu je napravila nekoliko provokativnih slika, a njeni pratioci nisu mogli da sakriju oduševljenje. Fotografiju su lajkovale mnogobrojne Teodorine koleginice, ali i Viktor Živojinović, sin Lepe Brene, kom je po svemu sudeći zapala za oko.
