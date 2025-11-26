MIRKA VASILJEVIĆ POKAZALA ŠTA RADI U LIFTU: Glumica se snimila u totalno neočekivanom izdanju, jednu stvar je morala da uradi! (FOTO)

Glumica Mirka Vasiljević pre godinu dana je otvorila svoj prvi nalog na društvenim mrežama, a od tada na Instagramu redovno deli razni sadržaj iz svoje svakodnevnice.

Mirka je sada objavila snimak iz lifta, te je pokazala kako se šminka pre izlaska napolje.

- Završetak šminkanja u liftu i nova kombinacija za usne - napisala je ona, dok je pozirala u kežual izdanju.

Inače, ona neretko objavljuje savete za ishranu, recepte, zdrav način života, trenigne, o nezi i šminkanju.

- Svi me znate iz serija, filmova i sa malih ekrana. Sada je došao trenutak da vam predstavim pravu sebe. Zajedno ćemo kreirati nove uspomene, dobrodošli na moj Instagram, vaša Mirka Vasiljević. Ovo je mesto gde ću sa vama deliti delić svog sveta - ispred kamera i iza njih. Od novih izazova, do svakodnevnih trenutaka. Spremite se za mnogo novih uspomena, smeha i iskrenih trenutaka. A sada… prava ja. Pratite me, jer tek krećemo - poručila je ona kada je otvorila profil na pomenutoj mreži.

Podsetimo, Mirka Vasiljević sa bivšim fudbalerom Vujadinom Savićem ima četvoro dece i oduvek je bila veoma posvećena porodici. A nedavno je govorila o svojim naslednicima.

- Dvoje dece sam rodila prirodnim putem sa epiduralom,a dvoje isto prirodnim putem bez epidurala. Za prvo troje dece u izboru imena smo učestvovali Vujadin, moja mama i ja. A za četvrtu ćerku su njih troje izabrali ime - rekla je ona.

