LJUDI NE ZNAJU OVU NJEGOVU STRANU! Jelena Tomašević se dotakla i smrti Ljilje Jorgovanović: Mnogo mi je pomogla...

Pevačica Jelena Tomašević i njen kolega Sergej Ćetković pojavili su se sinoć zajedno u javnosti.

Oboje su bili odlično raspoloženi, a Jelena se odmah dotakla Ćetkovićeve strane koju javnost mahom ne vidi, ali i smrti Ljiljane Jorgovanović.

- Sergej je neko ko stalno pravi šale, ljudi to ne znaju, on je zadužen za sve te pošalice, i moj suprug isto, uvek su tu neka iznenađenja. Ismejem mu se tako do suza - kazala je Jelena Tomašević, pa se osvrnula na smrt čuvene autorke pesama Ljilje Jorgovanović.

- Čule smo se, nažalost, ne skoro. Nešto oko koncerta je bilo... Ona zauzima posebno mesto u mom srcu, dosta mi je pomogla za prvi album, i za kasnije neke pesme, pisala je mnoge numere, pa mi je davala savete... Bila je autentična, drago mi je da sam je poznavala - jasna je bila Jelena.

Autor: M.K.