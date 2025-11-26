AKTUELNO

Domaći

LJUDI NE ZNAJU OVU NJEGOVU STRANU! Jelena Tomašević se dotakla i smrti Ljilje Jorgovanović: Mnogo mi je pomogla...

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić/Ustupljene fotografije/Kurir ||

Pevačica Jelena Tomašević i njen kolega Sergej Ćetković pojavili su se sinoć zajedno u javnosti.

Oboje su bili odlično raspoloženi, a Jelena se odmah dotakla Ćetkovićeve strane koju javnost mahom ne vidi, ali i smrti Ljiljane Jorgovanović.

- Sergej je neko ko stalno pravi šale, ljudi to ne znaju, on je zadužen za sve te pošalice, i moj suprug isto, uvek su tu neka iznenađenja. Ismejem mu se tako do suza - kazala je Jelena Tomašević, pa se osvrnula na smrt čuvene autorke pesama Ljilje Jorgovanović.

Foto: UStupljena fotografija/Kurir/Damir Dervišagić

- Čule smo se, nažalost, ne skoro. Nešto oko koncerta je bilo... Ona zauzima posebno mesto u mom srcu, dosta mi je pomogla za prvi album, i za kasnije neke pesme, pisala je mnoge numere, pa mi je davala savete... Bila je autentična, drago mi je da sam je poznavala - jasna je bila Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M.K.

#Jelena Tomašević

#Ljiljana Jorgovanović

#Sergej Ćetković

#Smrt

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

JELENA TOMAŠEVIĆ SMRŠALA! Blista u uskoj beloj haljini na svom koncertu, linija kao da je devojčica (FOTO)

Domaći

Ćerki sam GLAS RAZUMA, a Ivan... Jelena Tomašević otvorila dušu o Vaskrsu, pa progovorila o svemu: Trudim se da budem bolja!

Domaći

Nisam baš bajna, pitajte Ivana... Jelena Tomašević konačno otkrila svoju drugu stranu, mnogi će biti iznenađeni, i to baš

Domaći

Nakon kuće u Beogradu, pazarili nekretninu u Grčkoj: Ivan Bosiljčić i Jelena Tomašević kupili apartman u blizini Svete Gore

Domaći

Ćerka mi se poverava, imamo baš lep odnos: Jelena Tomašević nikad iskrenije progovorila o braku sa Ivanom i naslednici Nini, a evo kakva je majka

Domaći

To je bila njena želja, oduvek je htela da...: Posle 13 godina od venčanja otkrivena velika tajna Jelene Tomašević