LUMPUJE SA DRUGARICAMA, ZADIGLA NOGU U SEPAREU: Naša manekenka se udala za MOĆNIKA i izvadila filere, pa poručila: Samo lepa lica i dobra pića! (FOTO)

Lepa manekenka Dejana Živković pokazala je na društvenim mrežama kako se provodi sa prijateljicama. Dejana je pozirala u izazovnoj toaleti, a čini se da joj je baš sve bilo potaman u izlasku.

Ona se slikala u srebrnoj haljini sa izrezima, dok je na fotkama vidimo i sa zadignutom nogom u separeu.

- Samo lepa lica i dobra pića - poručila je Dejana u opisu objave.

Podigla je kosu, te zbog novog izdanja dobila sijaset komplimenata pratilaca na Instagramu.

Dejanin muž, biznismen Filip Simović je, inače, nedavno na mrežama pisao da je ona "najlepša žena".

- Najboljoj majci, najlepšoj ženi i mom smislu života - srećan rođendan. Hvala ti na svoj svojoj požrtvovanosti kao majka, na neizmernoj podršci kao žena, i na tome što svaki dan brineš o naša dva mala života i držiš nas sve na okupu. Tvoja snaga, ljubav i toplina čine da svaki dan ima smisao. Volimo te, mama - poručio je on tada, dok je Dejana, podsetimo, izvadila silikonske grudi, o čemu se pisalo i pričalo.

Autor: Pink.rs