LUMPUJE SA DRUGARICAMA, ZADIGLA NOGU U SEPAREU: Naša manekenka se udala za MOĆNIKA i izvadila filere, pa poručila: Samo lepa lica i dobra pića! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Lepa manekenka Dejana Živković pokazala je na društvenim mrežama kako se provodi sa prijateljicama. Dejana je pozirala u izazovnoj toaleti, a čini se da joj je baš sve bilo potaman u izlasku.

Ona se slikala u srebrnoj haljini sa izrezima, dok je na fotkama vidimo i sa zadignutom nogom u separeu.

- Samo lepa lica i dobra pića - poručila je Dejana u opisu objave.

Podigla je kosu, te zbog novog izdanja dobila sijaset komplimenata pratilaca na Instagramu.

Foto: Instagram.com

Dejanin muž, biznismen Filip Simović je, inače, nedavno na mrežama pisao da je ona "najlepša žena".

- Najboljoj majci, najlepšoj ženi i mom smislu života - srećan rođendan. Hvala ti na svoj svojoj požrtvovanosti kao majka, na neizmernoj podršci kao žena, i na tome što svaki dan brineš o naša dva mala života i držiš nas sve na okupu. Tvoja snaga, ljubav i toplina čine da svaki dan ima smisao. Volimo te, mama - poručio je on tada, dok je Dejana, podsetimo, izvadila silikonske grudi, o čemu se pisalo i pričalo.

Foto: Instagram.com

Autor: Pink.rs

#Dejana Živković

#Manekenka

#Provod

