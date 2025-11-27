MILICA MILŠA I ŽARKO JOKANOVIĆ NAPUSTILI BEOGRAD! Glumica pokazala gde uživaju i sve im je potaman: Fascinirana sam (FOTO)

Milica Milša i njen surpug Žarko Jokanović spakovali su kofere i napustili Srbiju. Glumica se sada oglasila na svom Instagram profilu i pokazala gde se nalaze.

Naime, Milica i Žarko uživaju u Beču gde su i nastale fotografije koje je glumica podelila na pomenutoj društvenoj mreži.

Njih dvoje su uživali u šetnjama, znamenitostima, a najviše u tome kako je grad ukrašen pred Novu godinu.

Glumica je bila u skroz opuštenom izdanju, bez trunke šminke na licu, a stavila je i kapuljaču kako joj ne bi bilo hladno.

- Apsolutno sam fascinirana lepotom katedrale Svetog Stefana u Beču - napisala je Milica.

Smršala 10 kg bez gladovanja

Milica Milša je jednom prilikom govorila o borbi sa viškom kilograma i otkrila kako je bez gladovanja uspela da smrša 10 kilograma. Ona je iz jelovnika izbacila samo dve namirnice - šećer i belo brašno, a rezultate je odmah videla .

- Drastično sam smršala i to sam odmah primetila po haljinama. Sad nosim za dva konfekcijska broja manju garderobu! Krojačica je morala da mi sužava i haljine za snimanje, čak su mi i kaiševi veliki! Odlično se osećam, nisam pospana i imam energije - rekla je ona tada.

Ovako izgleda njen jelovnik

Doručak je uglavnom baziran na ovsenim kašama, jajima ili integralnim projicama. Za ručak jede junetinu ili teletinu sa povrćem.

- Važno mi je to što ne preskačem večeru. Tad jedem salatu ili palentu sa sirom, a dozvoljena mi je i integralna testenina. Imam i tri užine dnevno, tako da nikad nisam gladna. Slatkiša se ne odričem, jedem proteinski puding sa čija semenom ili zdravi čokoladni mus. Najteža mi je bila prva nedelja, ali sam istrajala - ispričala je tada Milica.

Autor: M.K.