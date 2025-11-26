MALA SRNA ZA VOLANOM U LUNA PARKU: Supruga Darka Lazića podelila neodoljive momente sa ćerkicom, a tek da vidite kako ju je obukla (FOTO)

Darko Lazić, poznati pevač, u braku sa suprugom Katarinom dobio je ćerkicu Srnu, koja im je centar sveta. Kaća je sad pokazala prelepe momente sa naslednicom, koji su dotakli mnoge.

Katarina je sa Srnom bila u luna parku, pa je zabeležila kako je njena ćerka bila za volanom u autiću.

Pokazala je i kako ju je doterala za ovu priliku - kaputić, animal print, kapa, cipelice, sve to smo mogli da vidimo na Instagram objavi. Kaći je bilo puno srce, pa je poželela da prizor svi vide.

Kaća tvrdi: "Odmor jeste za uživanje, ali ne za preterivanje"

Katarina, podsetimo, kaže da za nju ne postoji izgovor da odustane od svojih principa kada je pravilna ishrana u pitanju.

- Uvek sam za to da se na odmoru treba malo opustiti kada je hrana u pitanju. Probam nove stvari, pojedem nešto što inače ne bih i to je skroz ok. Ipak, ne mora baš sve da ode kroz prozor. Mala stabilnost kroz dan, dobar doručak, dovoljno proteina čini da se osećam bolje, da nemam napade gladi i da mogu da uživam u ostatku dana bez grča. Odmor je za uživanje, ali ne i za preterivanje. Balans je ključ - navela je Kaća na Instagramu.

Autor: M.K.