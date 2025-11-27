Ne bih išla tamo da nemam hleb da jedem: Nada Topčagić preko dvadeset godina ne peva u Hrvatskoj, a ovo je razlog

Pevačica Nada Topčagić se prisetila pokojnog kolege Halida Bešlića, a potom i osvrnula na pevanje u susednim zemljama.

Otkrila je da u dve susedne zemlje nije išla više od dve i po decenije.

- Duša me za Halidom boli i mnogo mi je žao. Nisam ga videla 30 godina. Prva turneja koju je imao, imao je sa mnom. Tada je objavio pesmu "Dijamanti", dok sam ja imala "Jutro je". Turneja je bila po celoj Švedskoj, davne 1989. godine - rekla je Nada.

- Od tada se nismo videli, bilo je veliki čovek, humanitarac. Kao što je i sam pričao mogao je da vozi, avione, kamione, džipove, ali koja je svrha toga? Održao je bezbroj humanitarnih koncerata - nastavila je priču pevačica.

- Nisam išla ni na sahranu jako mi je žao. U Hrvatskoj i Bosni nisam bila 25 godina zbog mojih tadašnjih angažovanja. Nerazmišljajući i pod pritiskom, nisi mogao da biraš, morao si da pevaš - priznala je Nada.

Nada je nedavno istakla da nikako ne bi išla u Hrvatsku.

- Drago mi je što naši tamo danas pune arene, ali ja ne bih otišla, pa makar nemala hleba da jedem. Mislim da ni tada ne bih otišla - jasna je bila Nada Topčagić.

Legendarna folkerka je jednom prilikom otkrila da je i zabranjena u Hrvatskoj jer je pevala u Vukovaru.

- Ja sam zabranjena jer sam pevala u Vukovaru. Zabranili su me odmah 1990. godine kao da sam pucala. Kao da sam imala kalašnjikov sa sobom! Zabranjena sam za vek-vekova. Ja sam u Vukovaru odrasla, između Osijeka i Vinkovaca - rekla je za medije pevačica.

Autor: N.B.