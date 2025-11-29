Bane Mojićević prvi put otvoreno o razvodu, odnosu s taštom i teškom životnom fazom: Najviše sam pio posle…

Bane Mojićević je otvorio dušu u jednom intervjuu, iznoseći ono o čemu dosad nije želeo da govori u javnosti, a mahom se tiče njegovog privatnog života.

Na samom početku razgovora progovorio je o svom prvom solističkom koncertu u Beogradu, koji će održati 29. novembra u MTS dvorani.

- Prezadovoljan sam kako teku pripreme za koncert. Atmosfera je fantastična i svi smo spremni i spokojni - rekao nam je Mojićević.

Mnogi se pitaju zašto si dosad čekao s koncertom, a imaš karijeru dugu 20 godina.

- Nema nikakvog posebnog razloga zašto je to baš sad. Smatram da se sve u životu događa onda kad treba da se dogodi. Ništa nisam hteo da forsiram i, kad nam se ukazala prilika za organizovanje koncerta, mi smo to iskoristili - rekao je Bane pa je otkrio da li će biti imitacija na njegovom koncertu:

- Na koncertu neće biti klasičnih imitacija u toj formi. Planiram da jedan specijalni koncert posvetim upravo tom kabaretskom nastupu i imitacijama u tom smislu, da to bude od početka do kraja u znaku kabarea i pod ful maskom.

Hoće li te iz publike podržati tvoje kolege s kojima si se takmičio u "Zvezdama Granda"?

- Nadam se da će Tanja Savić doći, a koliko znam, hoće. Ostale sam pozvao, ali sprečeni su da dođu zbog poslovnih i privatnih obaveza. Sve razumem i ne zameram im.

Svojevremeno se pisalo da si bio u tajnoj romansi i s Tanjom Savić i Slavicom Ćukteraš. Šta je istina i ko ti se više sviđao od njih dve?

- To su bile samo priče, nije bilo ništa konkretno. Normalno je bilo da se na taj način diže publicitet. Više mi se sviđala Tanja za vreme audicija i takmičenja. Bila mi je slatka i simpatična, kao i većini nas muškaraca.

Znamo da si super s Tanjom, a u kakvim si sa Slavicom?

- Sa svima iz ekipe sam super. Godinama se nismo viđali jer nas je život odveo na razne strane. Tanju viđam češće, a Slavicu malo ređe.

Javno si priznao da si se borio sa alkoholizmom, ali da je taj porok sada iza tebe. Kad ti je bilo najteže, kad si najviše pio?

- To je faza u mom životu koja je iza mene. Naravno da sam prolazio kroz mnogo teških trenutaka u životu, kada sam, ne znajući drugačije, pokušao da pronađem utehu u čašici. To mi je u početku polazilo za rukom, a kasnije je to prestalo da mi pomaže. Kad sam uvideo da mi to šteti, prestao sam s tim uz pomoć i veliku podršku prijatelja, ali i terapija na koje sam išao. Najozbiljniju fazu sa alkoholom imao sam posle razvoda.

U kakvim si danas odnosima s bivšom suprugom Milicom?

- Maksimalno korektnim i prijateljskim koliko možemo biti. Najvažnije je da funkcionišemo jako dobro i usklađeno kad su naša deca u pitanju. To nam je glavni prioritet.

Miličina jeziva ispovest o tome da ju je njena majka tukla i zlostavljala zapalila je region. Da li je tvoja tašta glavni razlog vašeg razvoda?

- Moj odnos s bivšom taštom je oduvek bio i ostao dobar. Ona nije bila razlog našeg razvoda. Bila je prisutna, što je i normalno, kao što je to bio slučaj i s mojom porodicom. U lepim i korektnim smo odnosima, čujemo se i vidimo s vremena na vreme. Razlog smo nas dvoje i naš odnos koji nije funkcionisao.

Da li si bio svedok lošeg odnosa koji je Milica imala sa svojom majkom?

- Nisam u tome učestvovao ni na koji način. Učestvovao sam u tome dok smo Milica i ja imali zajednički život i dok sam bio deo te porodice. Šta se pre toga dešavalo i kako su izgledali njihov život i odnosi, zaista ne znam i ne mogu da sudim o tome. Svako reaguje i donosi odluke najbolje što ume i u skladu sa svojim stavovima, osećanjima i razmišljanjima u datom trenutku.

Uživaš u ljubavi s novom partnerkom. Planiraš li da opet staneš na ludi kamen?

- Ne. Mislim da onome ko prođe kroz loše iskustvo to ne pada na pamet. To mi nije preterano važno u životu. Zadovoljan sam i lepo nam je, imamo divan odnos.

Autor: N.B.