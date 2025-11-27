Napušteno imanje oca Jelene Dokić u Sremu: Posle smrti Damira Dokića kuća zarasla u korov

AKTUELNO

Imanje u Sremu na kom je živeo otac nekadašnje teniserke Jelene Dokić je nakon njegove smrti napušteno i zaraslo u korov. Damir Dokić je svoje poslednje dane proveo upravo na ovom imanju.

Damir Dokić, otac Jelene Dokić je preminuo u maju ove godine. On je sahranjen u Vrdniku, a na sahrani se pojavilo oko 20 prijatelja i komšija.

Luksuzno imanje kod je posedovao Damir Dokić je danas gotovo potpuno zaraslo u šiblje i korov i deluje kao da je skoz napušteno, prenose mediji. Inače se pričalo da ga je otac Jelene Dokić pre smrti prodao.

- Damir je imanje kupio od poštenog čoveka pre skoro dvadeset godina. Bio je ponosan kada je došao ovde. Svi smo mislili da će od imanja napraviti pravu oazu, ali... Život piše čudne priče - kaže jedan od starijih meštana.

Kuća ima šest soba, pet kupatila, saunu, teretanu, bilijar salu, tri garaže, tri terase.

Na imanju je postojala postoji rasveta, ribnjak, teniski teren, podrum za vino i rakiju (40 metara dugačak), štala sa koralom i četiri boksa za konje.

