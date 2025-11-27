Pevačica progovorila o neprijatnim iskustvima u noćnim klubovima: Gazda lokala pita koliko koštaš...

Goca Božinovska priznala je da zna ko su pevačice koje se bave prostitucijom, te kako kaže i ona je imala priliku da se na nastupima susretne sa nepristojnim ponudama.

Goca Božinovska je jednom prilikom ispričala da joj je gazda lokala u kom je pevala nudio pare za intimne odnose. Kako kaže, tada je pobesnela i nikada se više nije vratila tu da peva.

- Uvek je to bilo prisutno, mi kolege smo znali između sebe šta se dešava i ko se time bavi. Ja odem na tezgu pojavi se neki gazda i pita koliko da ti dam, koliko koštaš. Ja sve mislim priča o tezgi, a on kao ne nego koliko koštaš posle tezge. Ma marš bre, zbog toga sam toliko tezgi izgubila u životu. Ranije se to krilo, ali mi smo uvek između sebe znali koja se time bavi. Šta im vrede te prljave pare, odeš u dva sa dva i to ti je to, rekla je svojevremeno za Svet-Scandal.

Inače, pevačicu Gocu Božinovsku je pokojni muž Zoran Šijan ostavio zbog komšinice.

Goca i Gorana su, kako su pisali mediji, bile prve komšinice i drugarice sve do 1996, kada je Zoran Šijan ostavio Gocu i decu, ćerku Zoranu i sina Mirka, zbog Gorane.

- Ta žena mi je uništila porodicu, ceo život. Bilo je teško, ali ne vraćam se na staro. Odlučila sam da više ne trošim vreme i živce na nepotrebne stvari. Toliko sam dragih i voljenih ljudi koji mi nedostaju izgubila, tako da neke stvari nisu ni približno bolne kao te. Mogu samo da kažem da ona i ja nismo u svađi i da je među nama sve okej. Šta je bilo, bilo je. Treba se radovati, a ne tugovati i vraćati film u prošlost. Uvek sam bila tolerantna i praštala, pa tako i njoj. Oprostila sam, ali nisam zaboravila. Jedno je sigurno, moj Zoran je bio uz mene do kraja - rekla je pevačica jednom prilikom.

Autor: N.B.