AKTUELNO

Domaći

Pevačica progovorila o neprijatnim iskustvima u noćnim klubovima: Gazda lokala pita koliko koštaš...

Izvor: Blic, Foto: TV Pink Printscreen ||

Goca Božinovska priznala je da zna ko su pevačice koje se bave prostitucijom, te kako kaže i ona je imala priliku da se na nastupima susretne sa nepristojnim ponudama.

Goca Božinovska je jednom prilikom ispričala da joj je gazda lokala u kom je pevala nudio pare za intimne odnose. Kako kaže, tada je pobesnela i nikada se više nije vratila tu da peva.

- Uvek je to bilo prisutno, mi kolege smo znali između sebe šta se dešava i ko se time bavi. Ja odem na tezgu pojavi se neki gazda i pita koliko da ti dam, koliko koštaš. Ja sve mislim priča o tezgi, a on kao ne nego koliko koštaš posle tezge. Ma marš bre, zbog toga sam toliko tezgi izgubila u životu. Ranije se to krilo, ali mi smo uvek između sebe znali koja se time bavi. Šta im vrede te prljave pare, odeš u dva sa dva i to ti je to, rekla je svojevremeno za Svet-Scandal.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Inače, pevačicu Gocu Božinovsku je pokojni muž Zoran Šijan ostavio zbog komšinice.

Goca i Gorana su, kako su pisali mediji, bile prve komšinice i drugarice sve do 1996, kada je Zoran Šijan ostavio Gocu i decu, ćerku Zoranu i sina Mirka, zbog Gorane.

- Ta žena mi je uništila porodicu, ceo život. Bilo je teško, ali ne vraćam se na staro. Odlučila sam da više ne trošim vreme i živce na nepotrebne stvari. Toliko sam dragih i voljenih ljudi koji mi nedostaju izgubila, tako da neke stvari nisu ni približno bolne kao te. Mogu samo da kažem da ona i ja nismo u svađi i da je među nama sve okej. Šta je bilo, bilo je. Treba se radovati, a ne tugovati i vraćati film u prošlost. Uvek sam bila tolerantna i praštala, pa tako i njoj. Oprostila sam, ali nisam zaboravila. Jedno je sigurno, moj Zoran je bio uz mene do kraja - rekla je pevačica jednom prilikom.

Autor: N.B.

#Goca Božinovska

#Ispovest

#Karijera

#nastupi

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

DOVOLJNO SAM LUDA DA SE POBIJEM: Goca Tržan progovorila o nepristojnim ponudama, ovo je njen stav o ucenama: Danas su žene mnogo borbenije!

Domaći

Goca Božinovska promenila lični opis! Pevačica se podvrgla ovom estetskom zahvatu, pa priznala: NE MOGU NI DA SE NASMEJEM

Domaći

Na nastupu naše poznate pevačice ubili čoveka! Ona progovorila o tragediji: Dečko je pao kraj mene mrtav...

Domaći

GOCA BOŽINOVSKA PROMENILA LIČNI OPIS! Doživela neprijatnost zbog botoksa, pa otkila kako se sada neguje

Domaći

IZNENADIĆETE SE KAD ČUJETE KOLIKO JE VISOKA NAJVIŠA PEVAČICA NA ESTRADI: Svi su mislili da titula pripada Sneki, ali su se prevarili (FOTO)

Domaći

Bila sam kao daska, imala sam kompleks: Naša pevačica stavila silikone u grudi i usne, pa operisala nos: Kajem se!