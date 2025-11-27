Ne znam koliko mi je još ostalo: Elton Džon otvoreno o teškim zdravstvenim problemima

Krajem prošle godine Elton Džon je otkrio da je zbog infekcije potpuno izgubio vid na desnom oku i da bi uskoro moglo da strada i levo, a to nije bio jedini razlog za brigu, budući da je fanove donedavno plašio i fotografijama iz bolničkog kreveta.

Muzički svet sa oduševljenjem je dočekao novi album "Who Believes in Angels?", koji je objavio početkom aprila. Međutim, malo ko je znao da je ser Elton Džon snimanje priveo kraju na jedvite jade. Nije bilo ni glamuroznih promocija na kakve smo navikli, izostalo je i tradicionalno druženje sa fanovima. Razloga za zabrinutost – ima.

Tokom poslednjih 15 meseci prolazio je kroz paklene izazove, jer, prema sopstvenom priznanju, u tom periodu "nije mogao ništa da vidi, čita i piše". Jedino ga glas nije izdao. Obožavaoci koji su se dokopali autograma primetili su da ni on nije isti – naime, slavni muzičar je, upravo zbog problema sa vidom, morao da skrati potpis, pa sada ostavlja samo inicijal E i slovo x, koje predstavlja poljubac.

"Ne znam koliko mi je još vremena ostalo", iskren je Elton, kojeg su poslednjih godina stigli svi mogući zdravstveni problemi. Između ostalog dijagnostifikovan mu je i rak prostate, s kojim se izborio tek nakon operacije. Prethodno je 2021. odložio oproštajnu turneju jer je doživeo peh – posle nezgodnog pada povredio je kuk i oba kolena, nakon čega su usledili komplikovani hirurški zahvati i dug oporavak.

"Da budem iskren, nije ostalo mnogo od mene. Nemam krajnike, ni slepo crevo. Nemam prostatu. Nemam ni desni kuk, kolena... Zapravo, jedino što mi je ostalo je levi kuk. Ali, još sam ovde i ne mogu da vam se dovoljno zahvalim, jer vi ste me stvorili", poručio je fanovima genijalni Englez, čiji su vanvremenski hitovi i ekstravagantna garderoba odavno ušli u istoriju.

Nevolje su kulminirale prošlog leta, kada je pretrpeo ozbiljnu infekciju koja je dovela do potpunog gubitka vida na desnom oku. Ni levo nije u najboljem stanju, priznaje pop ikona. Ne može da čita, da gleda sinove kako igraju fudbal i da funkcioniše kao ranije, ali smisao za (crni) humor ne gubi, uvek spreman za dobru šalu na sopstveni račun.

"Imao sam najneverovatniji život, zaista. Neću još dugo biti ovde, logično, ali uvek postoji nada. Možda mi se i vrati vid, ko zna. Nauka napreduje. To je ista situacija kao sa sidom. Ne sme čovek da izgubi nadu, mora sve da podnese stoički, da bude jak, da čini sve što može kako bi sebi olakšao situaciju."

Posle mukotrpnih terapija, stanje na levom oku malo se popravilo. Proces izlečenja je, kaže, veoma spor, a bio je prinuđen da neko vreme provede i u bolnici na ispitivanjima. Ni letnji odmor nije proveo na uobičajen način. Uz takav splet okolnosti, jasno je da novih koncerata – neće biti. To je prošlost. Iako čuveni pevač ističe da nikada ne treba gubiti nadu, ne krije da razmišlja i o sudnjem danu. Ipak, zbog porodice bi voleo da se priča produži koliko je moguće.

"Želim da budem tu kada se budu ženili i dobijali svoju decu. Mislim da neću to dočekati, ali ko zna... Zato nastojim da što bolje iskoristim vreme dok sam još ovde", otkriva Elton Džon, koji sa suprugom Dejvudom Furnišem ima dva sina, Zaharija (14) i Elajdžu (12).



Autor: N.B.