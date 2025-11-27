AKTUELNO

Pevačica dobila imanje na poklon: Vesna Đogani je vlasnica imanja od 60 ari, pa navela i šta još poseduju

Vesna Đogani je od svog muža Đoleta Đoganija za jedan rođendan dobila imanje na poklon.

Kako je ispričala pevačica taj gest ju je oduševio, jer ne voli cveće i bombonjere.

- Cveće i bombonjere me ne interesuju! Đole mi je za rođendan u decembru kupio 60 ari placa, to me je oduševio! Mi sad imamo nekih pet, šest imanja, tamo kod Malog Požarevca, blizu Mladenovca... Blizu smo! - rekla je Vesna Đogani, pa otkrila da je njoj stan u srpskoj prestonici, ipak, omiljen- prenosi Blic.

- To je za Đoleta, ja sam gradski tip, volim gužve - istakla je ona.

Komšije su nedavno progovorile o poznatom paru.

- Ne poznajem ih lično, ali ono što vidim jeste da su veoma vredni i radni. Đole je stalno sa nekim papirima trči tamo-ovamo, telefonom zakazuje te njihove koncerte ili tezge, dok ona brine o deci i vodi računa kada imaju koji nastup. Stalno putuju, ja njih uglavnom viđam sa koferima. Naročito petkom u odlasku i nedeljom u povratku. Sedim ovde na klupici uzaludan, pa sve vidim - kaže nam kroz osmeh jedan penzioner.

- Poznajem ih, deca su im izuzetno vaspitana. Mislim da je za to zaslužna Vesna, ona se baš bavi decom. Đole mi više deluje malo uštogljeno i kao neko ko je zadužen da finansijski obezbedi porodicu. On o sebi ima visoko mišljenje. Ne može mu se sporiti da je u to vreme plesa osvajao nagrade i da je od te braće Đogani najuspešniji, ali baš da je u rangu Čole, za to nek izvini. Ne može mu ni prići - kaže Marija, koja živi u zgradi gde Đole ima stan.

