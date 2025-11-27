Oko njenog stana su se otimala lažna deca: Legendarnu glumicu su svi voleli, a evo kom mladom kolegi je pomogla na početku karijere i dala mu novac

Glumica Radmila Savićević rodom je iz "Kruševca", a sa mužem Božidarom Savićevićem je živela u Beogradu u jednoj garsonjeri.

Gospođa koja živi u stanu u kojem je nekada pripadao Radmili Savićević ispričala je jednom prilikom za "Blic" kakav stan je zatekla.

- Znala sam u čiji stan ulazim. Njen muž je živeo godinu dana posle njene smrti, pa je sve bilo zapušteno i neodržavano. Živim ovde 15 godina. Njegova familija, oni su prodali taj stan. On je bio 3/4 vlasnik, a Rada 1/4. Iza šporeta nikad sređivano nije. Bilo je četiri vrste pločica u kupatilu, nisam ništa sačuvala. Bile su debele zavese u kuhinji, i to sam sklonila. Oni su živeli boemskim životom i ona ima jako lepu priču, ali vam moram priznati da je bilo hrpa ljudi koji su hteli da budu njena deca, lagali su okolo. Pojavljivali su se na moja vrata, jedna žena je došla i rekla da je njena ćerka i kako su je dali kroz prozor. Htela je da uzme deo stana. Svašta je bilo - otkrila nam je žena u čijem vlasništvu je Radmilin i Božin stan.

Vojin Ćetković poznati glumac Radmilu Savićević zapamtio je zbog njenog velikodušnog gesta i toplog srca koje je imala. Naime, on je ispričao kako mu je starija koleginica pomogla na početku karijere.

- Radu sam prvi put sreo na potpisivanju svog prvog ugovora u karijeri, za predstavu "Lizistrata“ u produkciji Sava centra. Imao sam dvadeset jednu godinu, još sam studirao i bio jako srećan što sam dobio ulogu. Međutim, kad sam video ugovor, počeo sam da se dvoumim da li da to uopšte prihvatim jer je honorar bio sramno smešan. Pedeset maraka za pripreme, premijeru i predstavu. Nisam mogao da verujem. Rada je sedela u toj kancelariji i čula kada sam sekretarici, koja je beležila moje podatke, rekao da sam iz Kruševca. Onda je prišla i pitala me: "Odakle reče da si ti, mali?“ "Iz Kruševca.“ "Iz koje ulice?“ Ja kažem iz koje. "Pa šta se misliš, što ne potpisuješ?“ "Pa ovaj novac...“, rekoh, "ovo je katastrofalno. Stvarno je malo.“ "Aha. A koja ti je to uloga po redu?“ "Prva.“ - priča on i dodaje:

- Pogledala me je tako da više nisam imao hrabrosti reč da kažem. "Potpisuj to odmah! I čekaj me ovde, nemoj da si mrdnuo.“ Ja potpišem i posle nekoliko minuta, ona se vraća: "’Ajde sa mnom.“ "Gde ćemo?“ "Ne pitaj ništa, ideš sa mnom.“ Pozvala je taksi i otišli smo u njen stan. "Peri ruke i sedaj za sto.“ I iznosi vrelu gibanicu, sarme i još gomilu hrane. "Jedi!“ "Rado, pa nisam gladan.“ "Jedi. Vidi kakav si mršav, jedi!“

Ona je insistirala da jede i da pozove majku.

- Morao sam da jedem maltene do iznemoglosti. "Dobro, a sad se javi majci.“ I vodi me do telefona. "Nema potrebe, juče smo se čuli. Imam telefon u stanu u kome živim.“ "Javi se majci kad ti kažem. Sad se javi majci!“ I ja, šta ću, okrenem majku: "Evo da ti se javim, ovde sam kod Rade Savićević. Rekla mi je da te pozovem. Dobro sam, potpisao sam ugovor, nahranila me je, sve je u redu.“ "Ajde što me je nahranila, ’ajde što sam morao da se javim majci, nego mi je dala i neki novac jer su to bila ona teška vremena kad se jedva sastavljao kraj s krajem. "Je l’ imaš šta da jedeš i je l’ imaš para?“ "Imam. Svega imam.“ "Nemoj da lažeš, je l’ gladuješ?!“ "Ne gladujem, ne brinite.“ I tek kad sam pristao da uzmem taj novac, poslala me je kući. Predivna, predivna žena - zaključio je Ćetković.

O Radmili Savićević svi pričaju sa osmehom, i o njoj imaju samo reči hvale.

- U lepom nam je sećanju ostala Rada. Bila je dobra komšinica, strašno duhovita. Voleli smo je svi i poštovali. Lepo smo se družili - rekla nam je svojevremeno još jedna stanarka zgrade koja je otkrila kako su živeli:

- Imali su romantičan život, družili su se, uživali, bili su stalno zajedno. Bila je to prava i velika ljubav. Ona je toliko bila duhovita, stane ovde na prozor i hrani životinje, kad vidi nekog psa, ona viče: “Kučište” i hrani ga.

Komšija Zoran, koji je odrastao u zgradi gde je Rada živela, seća se glumice i sa osmehom priznaje:

- Bila je normalna i dobra komšinica, nikad nije potencirala da je ona poznata glumica. Mi malo mlađi smo bili nestašni, pa nas je tu sa prozora terala da ne sedimo ispred, ali je sve u svemu, bila sjajna. Privatno nije glumila, kako je raspoložena tog dana bila, takva je bila i prema nama. Ona se nije razdvajala od svog muža, koji je preminuo godinu dana posle nje. Bili su kao mladi par, već su bili u godinama, ali su se uvek držali za ruke, za razliku od moje žene (smeh). To verovatno sad nije moderno. Oni su bili sjajni.



