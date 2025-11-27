Bivša devojka Miloša Bikovića ide na robiju: Osuđena na tri godine, a ovo su detalji

Ruska glumica Aglaja Tarasova i bivša devojka Miloša Bikovića osuđena je na tri godine uslovne kazne zatvora zbog krijumčarenja vejpa sa uljem kanabisa.

Gradski sud u Moskvi izrekao je Tarasovoj i novčanu kaznu u iznosu od 200.000 rubalja (oko 2.100 evra), prenosi TASS.

Tužilaštvo je tražio uslovnu kaznu od 3,5 godine zatvora zbog šverca ulja kanabisa u vejp olovci. Međutim, zbog glumičinog priznanja, kazna je smanjena.

Tarasova je izjavila u završnoj reči da je ovaj incident bio „tragična nesreća” i da je ovaj slučaj bio „teška lekcija”, nakon koje je preispitala mnoge stvari u svom životu.

Na kraju svog obraćanja, izvinila se publici i zamolila sud da joj dozvoli da se vrati profesiji.

- Ovo je pogodilo moje gledaoce i želim da ih zamolim za oproštaj... Molim vas da mi date šansu i dozvolite mi da se vratim onome što volim - obratila se sudiji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je ranije saopštilo da je Tarasova privedena na aerodromu Domodedovo 28. avgusta sa vejpom koji je sadržao 0,38 grama ulja kanabisa.

Pokrenut je krivični postupak, a 3. septembra glumica je optužena po članu 229.1 ruskog Krivičnog zakonika (šverc narkotika, psihotropnih supstanci, njihovih prekursora ili analoga

Tarasova ga je dobila 2022. godine od izraelskog biznismena koga je poznavala, a koji radi u farmaceutskoj industriji.

Glumica je znala da je to tečnost napravljena od biljnih sastojaka i sumnjala je da bi mogla da sadrži „malu količinu“ narkotične supstance. Pokušala je nekoliko puta, ali nije osetila nikakav efekat.

Nakon što je presuda objavljena, Aglaja Tarasova je napustila sudnicu sa svojom majkom, Ksenijom Rapoport, i svojim advokatom. Odbila je da komentariše presudu, stav koji je zadržavala tokom cele istrage.

