SNIMIO HIT PA NESTAO SA SCENE: Zoran Vanev postao lekar u Švajcarskoj, Ordinaciju vodi već više od decenije

Pevač Zoran Vanev, koji je dvehiljaditih sa hitom "Južna pruga" harao javnom scenom, se nedavno vratio u Beograd.

On je u jeku najveće slave napustio estradu i otišao u Švajcarsku gde radi kao doktor.

- Nije me bilo od 2005. Južna pruga je izašla 2004. onda sam se 2005 još nešto muvao po Grandu i onda sam stao. Ali znaš kako studirao sam i diplomirao ja sam doktor prirodne medicine, nije lako to savladati i završiti. Imam svoju ordinaciju već 12 godina, moralo je sve to da se poveže. Sad kad sve lepo funkcioniše imam više vremena za sebe. Nadam se da će vas nove pesme oduševirti i da ćemo nastaviti tamo gde smo stali. Da sve bude veselo, rekao je Zoran Vanev za Svetski radio i otkrio kako će pamtiti Sašu Popovića.

- Bio je pravi šmeker za muziku. On me odmah upoređivao sa mnogim pevačima. Žao mi je što je otišao tako rano. Mene je odmah prepoznao kad me je čuo, mnogo mi je to značilo. Ja sam sve pesme sam birao, ja sam u Makedoniji već imao hit i pevao sam uveliko, znao sam kako šta ide. Znao sam šta može da bude hit!

Kako kaže planira da se vrati estradi.

- Imam dosta novih balada, jedna pesma "Pijem" je jako emotivna. Izbacio sam ja to na jutjub, ali treba jača reklama, ali i dalje mislim da imam osećaj za hit.

Inače, Zoran Vanev je nedavno govorio o stečenom obrazovanju.

- Moje studije su trajale celih pet godina od ponedeljka do nedelje (bez pauze), zato što sam studirao od ponedeljka do petka na prirodnom odseku, a svake subote i nedelje sam izučavao konvencionalnu medicinu - rekao je on jednom prilikom.

- Zato sam i nestao sa estrade, ali se ne kajem uopšte, zato što se sada bavim jako korektnim poslom. Imam svoju praksu u Cirihu već četiri godine i kao doktor prirodne medicine sam priznat kod zdravstvenih osiguranja - otkrio je pevač.



