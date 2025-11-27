Drama u Beogradu: Uroš Ćertić isekao čoveka, policija traga za kaskaderom

Kaskader Uroš Ćertić je navodno danas isekao muškarca u centru Beograda, a policija traga za njim.

Povređeni je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar i nalazi se van životne opasnosti, a kako nezvanično saznaje "Telegraf", nakon obračuna Uroš Ćertić je ostavio oružje i pobegao.

Povređeni je, navodno, rekao policiji da se poznaju od ranije i da imaju neraščišćene račune.

Uroš Ćertić je inače osuđen za krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. On je u avgustu 2020. godine, u holu filijale banke u Beogradu, neovlašćeno nosio pištolj u čijem okviru se nalazilo 7 metaka.

Sada je pravosnažno osuđen na 20 meseci zatvora koje će služiti u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. Ćertić je u septembru 2022. godine priznao krivicu, zbog čega je dobio godinu dana kućnog zatvora bez mogućnosti napuštanja prostorije, a njegov advokat Mladen Magdalenić, izjavio je tada za domaće medije da je na ovu odluku suda uložena žalba.

