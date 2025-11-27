Sahrana Ljilje Jorgovanović: Neutešna porodica se oprašta od čuvene hitmejkerke, a evo koja pevačica se pojavila na groblju

Ljiljana Jorgovanović koja je preminula u nedelju nakon borbe sa teškom bolešću, danas će biti sahranjena u svom rodnom mestu Požarevcu.

Ljiljana je preminula u 66. godini života, a od nje su se putem društvenih mreža oprostile najveća imena estradne scene sa kojima sarađivala i napisala im pesme koje su ih vinule u sam vrh muzičkog neba.

Porodica je primala saučešća u kapeli na groblju u Požarevcu, a na večni počinak čuvenog tekstopisca, prve su došle pevačica Leontina i i kompozitorka i tekstopisac Aleksandra Milutinović.

Ljiljanu je na večni počinak ispratila porodica, prijatelji i najbliži saradnici.

Ko je bila Ljilja Jorgovanović?

Ljiljana Jorgovanović, srpski tekstopisac i novinar, umrla je u 66. godini života nakon borbe sa teškom bolešću.

Ljiljana Jorgovanović sarađivala je i sa Marinom Tucaković, a pisala je pesme i za najveće srpske zvezde poput: Cece, Zdravka Čolića, Džeja.

Neki od njenih hitova koji se pevaju i danas su: Noć mi te duguje (Zdravko Čolić), Lepi grome moj (Ceca), Rasulo (Ceca), Gore od ljubavi (Ceca), Zabranjeni grad (Ceca), "Manta Manta" (Ceca), "39 sa 2" (Ceca), Slavija (Džej), Romale Romali (Ana Nikolić), Đavo (Ana Nikolić), Vatra (Ana Nikolić). Šta ostane kada padnu haljine (Vesna Zmijanac), i mnogi drugi...

Pre nego što se okrenula folk muzici, sarađivala je sa pop, rok i novotalasnim izvođačima. Leontini je napisala pesmu "Crno pa se ne vidi" koja je obeležila pevačicinu karijeru. Ipak, doživela je veliki uspeh i pišući pesme zajedno sa svojom asistentkinjom Marinom Tucaković.

Autor: N.B.