Policija traga za Urošem Ćertićem nakon što je MAČETOM isekao čoveka: Kaskader za sedam dana treba da ide u zatvor zbog OVOG PREKRŠAJA

Kaskader Uroš Ćertić, koji je danas u centru Beograda naneo fizičke povrede jednom čoveku, a onda nestao bez traga, dobio je nedavno presudu zbog nošenja pištolja. Njemu je presuđeno 20 meseci zatvora koje treba da odsluži u Sremskoj Mitrovici.

Uroš Ćertić danas je navodno pretukao i mačetom posekao muškarca u Beogradu, a pre samo dve nedelje dobio je presudu na kojoj stoji da je optužen na 20 meseci zatvora, a da mora da odsluži minimum dve trećine.

- Odbijena mi je žalba i za tri nedelje idem u Sremsku Mitrovicu - rekao je Ćertić pre 14 dana.

Podsetimo,Uroš Ćertić je osuđen za krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. On je u avgustu 2020. godine, u holu filijale banke u Beogradu, neovlašćeno nosio pištolj u čijem okviru se nalazilo 7 metaka.

Ćertić je u septembru 2022. godine priznao krivicu, zbog čega je dobio godinu dana kućnog zatvora bez mogućnosti napuštanja prostorije, a njegov advokat Mladen Magdalenić, izjavio je tada za domaće medije da je na ovu odluku suda uložena žalba.

Nakon što je Ćertić nasrnuo mačetom na muškarca, povređeni je prebačen kolima Hitne pomoći u Urgentni centar.

Kako nezvanično saznaje "Telegraf", nakon obračuna Uroš Ćertić je navodno ostavio oružje i pobegao. Povređeni je, navodno, rekao policiji da se poznaju od ranije i da imaju neraščišćene račune.

Autor: N.B.