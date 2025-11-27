Prva izjava Uroša Ćertića nakon napada mačetom u Beogradu: Pretio mi je ubistvom

Srpski kaskader Uroš Ćertić danas je pretukao muškarca u centru Beograda, a sada se oglasio i otkrio svoju stranu priče.

Kako se saznaje, Uroš je mačetom ranio muškarca, a sada je priznao da je došlo do incidenta.

- Bioo sam ja, da. Taj čovek mi je sinoć pola sata ispred zgrade pretio da će da me ubije i zvao me da siđem dole. Zato što je patološki zaljubljen u moju bivšu, doskorašnju devojku, a on je njen najbolji drug. To je njen potrčko koji je patološki zaljubljen u nju. Treći put mi je već pretio sa životom. Biće suđenje, ja idem u Mitrovicu da izdržim 20 meseci kaznu za pištolj i nasilje. Bio sam jutros, bilo ih je trojica, ali ja njih nikada neću prijaviti za grebanje noktima, ali imam video snimak od sinoć gde se on pola sata drao: "Siđi dole, mrtav si, pi***". Imam i poruke od pre mesec dana gde mi je pretio. Ja sam jutros samo došao po svoju imovinu, a nije hteo da mi da ključeve od mog motora. Tražio sam od njegovog oca, mirnim tonom, ključeve od mog motora, rekao mi je "Beži odavde!" i agresivno mi je gurnuo ruku s vrata i dobio je kroše u glavu. Na Dorćolu mi starosedeoci zavodimo red, a ne došljaci koji žive u niskom prizemlju - rekao je Uroš za Telegraf.

Kaskader Uroš Ćertić je danas isekao mačetom muškarca u centru Beograda, a policija traga za njim. Povređeni je odmah prevezen u Urgentni centar.

Povređeni je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar i nalazi se van životne opasnosti, a kako nezvanično saznaje "Telegraf", nakon obračuna Uroš Ćertić je navodno ostavio oružje i pobegao.

Povređeni je, navodno, rekao policiji da se poznaju od ranije i da imaju neraščišćene račune.



