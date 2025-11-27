Vidimo se mamice: Sin Ljilje Jorgovanović mahnuo majci i poslao poljubac, zbog njegovih reči plakali svi!

Ljilja Jorgovanović sahranjena je danas u svom rodnom Požarevcu, a nju su na večni počinak ispratili njena porodica, prijatelji i saradnici.

Nakon opela, tužna povorka krenula je ka večnoj kući legenedarne umetnice, a kada je Ljilja spuštena u raku, zbog reči njenog sina svi su zaplakali.

- Vidimo se, mamice - rekao je neutešni sin, a onda joj je mahnuo i poslao poljubac.

Čuveni tekstopisac preminula je nakon borbe sa teškom bolešću, a mnoga velika muzička imena oprostila su se od nje na društvenim mrežama. Međutim, na sahrani su se samo pojavili Leontina Vukomanović, Saša Lazić, Vladimir Uzelac i Aleksandra Milutinović.

