AKTUELNO

Domaći

Vidimo se mamice: Sin Ljilje Jorgovanović mahnuo majci i poslao poljubac, zbog njegovih reči plakali svi!

Izvor: Kurir, Pink.rs, Foto: Pink.rs, Ustupljene fotografije/Kurir ||

Ljilja Jorgovanović sahranjena je danas u svom rodnom Požarevcu, a nju su na večni počinak ispratili njena porodica, prijatelji i saradnici.

Nakon opela, tužna povorka krenula je ka večnoj kući legenedarne umetnice, a kada je Ljilja spuštena u raku, zbog reči njenog sina svi su zaplakali.

- Vidimo se, mamice - rekao je neutešni sin, a onda joj je mahnuo i poslao poljubac.

Foto: Pink.rs

Čuveni tekstopisac preminula je nakon borbe sa teškom bolešću, a mnoga velika muzička imena oprostila su se od nje na društvenim mrežama. Međutim, na sahrani su se samo pojavili Leontina Vukomanović, Saša Lazić, Vladimir Uzelac i Aleksandra Milutinović.

Foto: UStupljena fotografija/Kurir/Damir Dervišagić

pročitajte još

Sahranjena Ljiljana Jorgovanović: Neutešna porodica se oprostila od čuvene hitmejkerke, a evo koja pevačica je ispratila na večni počinak

Autor: N.B.

#Ljiljana Jorgovanović

#Sahrana

#Smrt

#sin

#tužne reči

POVEZANE VESTI

Domaći

Sahrana Ljilje Jorgovanović: Neutešna porodica se oprašta od čuvene hitmejkerke, a evo koja pevačica se pojavila na groblju

Domaći

Od kolega se niko nije pojavio na njegovoj sahrani: Čuvenog glumca smo svi voleli, a ovako je o njemu pričala ONA!

Domaći

Poznati datum i mesto sahrane Ljiljane Jorgovanović: Evo gde će počivati

Domaći

SAHRANJEN MILORAD MILINKOVIĆ: Jecaji njegove majke odzvanjaju grobljem (VIDEO)

Hronika

OVO JE UBIJENI BIZNISMEN IZ ŠAPCA: Ubica mu ispalio 3 hica u potiljak, likvidacija liči na profesionalnu

Hronika

'Nedavno je kupio zemlju za 200.000 evra' Komšije ubijenog biznismena iz Šapca otkrile šok detalje