Ova pevačica je prva komšinica Ivani Pavković i Petru Mitiću: Otkrila kakav je ljubavi par zapravo

Andreana Čekić živi u istoj zgradi u kojoj živi i poznati pevački par Ivana Pavković i Petar Mitić. Sada je pevačica otkrila nepoznate stvari o komšijama, te priznala da ju je njihov stariji sin oduševio.

Andreana Čekić je, naime, otkrila da obožava Ivanu i Petra, te da su im deca vaspitana.

- Čiste i poštene duše, talentovan mlađi par, predivni roditelji koji svoje sinove vaspitavaju da rastu u prave džentlmene. Njihov stariji sin uvek sačeka da uđem u lift i prvo stisne dugme za sprat na kom ja živim, pa onda svoje dugme, da ja ne bih čekala. Volim vas, komšije moje, doživotno".

Inače, Petar Mitić i Ivana Pavković su svoju vezu, koju su započeli takmičenjem u "Zvezdama Granda", krunisali brakom u kom su dobili tri sina. Oni su otkrili i da žele ćerku.

- Bolna mi je tema, jer vidim da su ženska deca više vezana za očeve. Naši sinovi su samo: ‘Mama, mama, mama’. Polazim od sebe, majka mi je bila na prvom mestu u odrastanju. Čak i ‘kradem’ sinove da se mazim sa njima kad Ivana nije tu. Što se mene tiče, spreman sam za još jedno dete, ali Ivanu ćemo da pitamo, rekao je pevač Petar Mitić i Ivana Pavković je dodala da imaju veliku pomoć od najbližih.

- Neka su živi i zdravi, svi nam pomažu, imam divnu svekrvu, a pomaže nam i jedna žena koju smo zavoleli kao da nam je rod. Deca su opuštena s njom i ne brinemo kada ih ona čuva. Razgovor sa njom je bio vrlo detaljan, bili smo skeptični, ali se nijednog trenutka ne kajemo. Dobro je da, čim mi uđemo u stan, njih Gaga više ne interesuje.

